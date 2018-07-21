ASTON MARTIN 敞篷GT跑車抵台

2018年07月21日 01:31 中國時報 陳大任 報導

座椅為電控調整，搭配精緻的金屬飾板。（陳大任攝）

ASTON MARTIN DB11 V8 VOLANTE有著絕美的車身造型，與遊艇相輝映。（ASTON MARTIN提供）

ASTON MARTIN在年初2018世界新車大展亮相的DB11 V8 VOLANTE，有著「世界上最唯美的敞篷GT跑車」美譽，當時不僅成功掀起話題，也吸引金字塔頂端買家下單，標準配備車價即高達1138萬元。國內首款訂製車日前抵台，車主特意將擋風玻璃邊框、水箱護罩、後視鏡、輪圈都選擇為黑色，與白色的車身形成強烈對比，有如遊艇般的奢華感。

永三汽車表示，ASTON MARTIN DB11 V8 VOLANTE擁有豪華英倫純正血脈，它的出現，除了宣告DB家族陣容更為齊備外，也同時呈現ASTON MARTIN百年美學車藝奠基下，對敞篷GT的絕美詮釋，尤其在車型設計上，特別亮眼的「K形折疊」車篷，升起時能展現雕塑般優雅線條，完美呈現DB11側身曲線之美。

駕馭ASTON MARTIN車款最大樂趣，莫過於享受氣質車身與強勁性能帶來的強烈反差，DB11 VOLANTE繼承一貫鮮明品牌血統，全新4.0L V8引擎最大輸出達510hp／675Nm，相較於DB11 V12，質量更輕且硬度更強，0-100km／h加速僅需4.0秒、極速為300km／h。

(中國時報)