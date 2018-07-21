ASTON MARTIN 敞篷GT跑車抵台

多功能方向盤附換檔撥片，做工精緻。（陳大任攝）

友善列印
中國時報
報導
座椅為電控調整，搭配精緻的金屬飾板。（陳大任攝）
ASTON MARTIN DB11 V8 VOLANTE有著絕美的車身造型，與遊艇相輝映。（ASTON MARTIN提供）

ASTON MARTIN在年初2018世界新車大展亮相的DB11 V8 VOLANTE，有著「世界上最唯美的敞篷GT跑車」美譽，當時不僅成功掀起話題，也吸引金字塔頂端買家下單，標準配備車價即高達1138萬元。國內首款訂製車日前抵台，車主特意將擋風玻璃邊框、水箱護罩、後視鏡、輪圈都選擇為黑色，與白色的車身形成強烈對比，有如遊艇般的奢華感。

永三汽車表示，ASTON MARTIN DB11 V8 VOLANTE擁有豪華英倫純正血脈，它的出現，除了宣告DB家族陣容更為齊備外，也同時呈現ASTON MARTIN百年美學車藝奠基下，對敞篷GT的絕美詮釋，尤其在車型設計上，特別亮眼的「K形折疊」車篷，升起時能展現雕塑般優雅線條，完美呈現DB11側身曲線之美。

駕馭ASTON MARTIN車款最大樂趣，莫過於享受氣質車身與強勁性能帶來的強烈反差，DB11 VOLANTE繼承一貫鮮明品牌血統，全新4.0L V8引擎最大輸出達510hp／675Nm，相較於DB11 V12，質量更輕且硬度更強，0-100km／h加速僅需4.0秒、極速為300km／h。

(中國時報)

跳高女王列夫琴科 動靜皆美 為了環保 鍾瑶下海留烙印

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。