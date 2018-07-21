PANDORA甜點餐車嬌寵VIP

2018年07月21日 01:31 中國時報 陶福媛 報導

PANDORA夏日新品以甜點為主題，咖啡杯琺瑯串飾，1680元。（PANDORA提供）

PANDORA夏日新品以甜點為主題，漢堡薯條琺瑯串飾，1680元。（PANDORA提供）

PANDORA爆米花水晶珍珠琺瑯串飾，2180元。（PANDORA提供）

PANDORA餐車風格時尚，還有帥哥為VIP服務。（陶福媛攝）

PANDORA北歐仲夏甜點餐車快閃活動巡迴行程表

為嬌寵全台逾5萬名PANDORA忠實會員，來自丹麥的珠寶品牌PANDORA打造粉紅色的北歐時尚甜點餐車，在全台展開甜蜜巡迴，只要在店上消費，就可免費兌換爆米花冰淇淋和水果凍飲。

消費免費吃冰品

PANDORA目前在社群媒體擁有數百萬忠實粉絲，其中會定期上門購物的忠實會員數更高達5萬人，放眼各大珠寶飾品品牌，可說無人能及，推究原因就在PANDORA常不定期舉辦會員回饋活動，不僅加深品牌形象，且可提升粉絲的忠誠度。

拍照打卡新夯點

PANDORA時尚甜點餐車造價不菲，以北歐風的溫潤木質、白色牆面和清新植栽花藝為裝飾，打造甜美的北歐簡約風，開幕首日吸引不少網紅前來拍照留影，享受甜蜜的歡樂時光；即起至22日PANDORA甜點餐車進駐新光三越信義新天地A11館外的香堤廣場，未來會駛往板橋大遠百、高雄漢神和新光三越台中中港店等地。

在PANDORA甜點餐車駐點期間，憑PANDORA店上消費發票即可兌換爆米花冰淇淋和水果飲料，憑駐點百貨200元以上消費發票，只要拍照上傳至社群媒體，就送水果飲料，數量有限，送完為止。

PANDORA台灣區董事長陳昱龍指出，PANDORA北歐仲夏甜點餐車快閃活動最後一站將進駐某中部偏鄉小學，除了與小朋友分享甜點，還會舉辦一場歡樂派對，「但現在不能透露地點，因為這是個甜蜜的驚喜！」

(中國時報)