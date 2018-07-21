PANDORA甜點餐車嬌寵VIP

PANDORA北歐仲夏甜點餐車全台快閃，邀請VIP共享夏日派對。（PANDORA提供）

友善列印
中國時報
報導
PANDORA夏日新品以甜點為主題，咖啡杯琺瑯串飾，1680元。（PANDORA提供）
PANDORA夏日新品以甜點為主題，漢堡薯條琺瑯串飾，1680元。（PANDORA提供）
PANDORA爆米花水晶珍珠琺瑯串飾，2180元。（PANDORA提供）
PANDORA餐車風格時尚，還有帥哥為VIP服務。（陶福媛攝）
PANDORA北歐仲夏甜點餐車快閃活動巡迴行程表

為嬌寵全台逾5萬名PANDORA忠實會員，來自丹麥的珠寶品牌PANDORA打造粉紅色的北歐時尚甜點餐車，在全台展開甜蜜巡迴，只要在店上消費，就可免費兌換爆米花冰淇淋和水果凍飲。

消費免費吃冰品

PANDORA目前在社群媒體擁有數百萬忠實粉絲，其中會定期上門購物的忠實會員數更高達5萬人，放眼各大珠寶飾品品牌，可說無人能及，推究原因就在PANDORA常不定期舉辦會員回饋活動，不僅加深品牌形象，且可提升粉絲的忠誠度。

拍照打卡新夯點

PANDORA時尚甜點餐車造價不菲，以北歐風的溫潤木質、白色牆面和清新植栽花藝為裝飾，打造甜美的北歐簡約風，開幕首日吸引不少網紅前來拍照留影，享受甜蜜的歡樂時光；即起至22日PANDORA甜點餐車進駐新光三越信義新天地A11館外的香堤廣場，未來會駛往板橋大遠百、高雄漢神和新光三越台中中港店等地。

在PANDORA甜點餐車駐點期間，憑PANDORA店上消費發票即可兌換爆米花冰淇淋和水果飲料，憑駐點百貨200元以上消費發票，只要拍照上傳至社群媒體，就送水果飲料，數量有限，送完為止。

PANDORA台灣區董事長陳昱龍指出，PANDORA北歐仲夏甜點餐車快閃活動最後一站將進駐某中部偏鄉小學，除了與小朋友分享甜點，還會舉辦一場歡樂派對，「但現在不能透露地點，因為這是個甜蜜的驚喜！」

(中國時報)

為了環保 鍾瑶下海留烙印 劉以豪扮貴公子 李維維性感爆表

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。