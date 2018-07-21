超跑SUV Lamborghini Urus登台

2018年07月21日 01:31 中國時報 陳大任 報導

Lamborghini曾在1986年至1993年間生產301輛越野車LM002，業者藉由拼圖的方式來展現Urus引領新時代的意義。（陳大任攝）

Lamborghini Taipei總經理趙一葵（左）與Automobili Lamborghini亞太區銷售經理Davide Sfrecola共同發表Lamborghini Urus。（Lamborghini Taipei提供）

Lamborghini Taipei發表超跑SUV-Urus，搶先全球為第一波供應市場，並以999.89萬元的訂價吸引買氣，外傳已接下上百張訂單，即日起開始交車，業者透露台灣將是首批最多交車數量的市場，多達20台。

Lamborghini Taipei總經理趙一葵說，Urus概念車在2012年北京車展首演，當時就覺得相當驚豔，廠方稱Urus是SSUV（超跑SUV），歷經漫長等待終於來台上市，這段不算短的醞釀期代表全新世代的來臨。雖然車價不到千萬元，但目前為止幾乎所有客人都加選配備來滿足自己的喜好。

趙一葵說，Lamborghini原廠動用許多高科技，讓重達2.2噸的車身完美抑制重量慣性，甚至能達到沒有重量慣性，所以Urus可以下賽道、越野，穿梭在雪地、砂地等不同路況。他今年5月曾飛去羅馬參加原廠駕訓活動，在一天內上賽道、進市區、玩越野，相當過癮。

(中國時報)