2018年07月21日 01:31 中國時報 陶福媛 、 吳娮翎 、 林欣儀 （靜宜大傳實習生） 報導（靜宜大傳實習生）

Fendi的Peekaboo立體編織肩背包，13萬元。（Fendi提供）

朴敏英在《金秘書為何那樣》背Fendi的Peekaboo包時，與朴敘俊第一次擁吻。（翻攝自愛奇藝台灣站）

朴敏英在劇中背Michael Kors的Whitney包，還假裝從包裡掏出愛心，讓副會長羞紅臉。（翻攝自愛奇藝台灣站）

TOD'S Wave Bag天空藍後背包，6萬6700元。（TOD'S 提供）

Michael Kors的Whitney粉膚色兩用提包，1萬6200元。（Michael Kors提供）

朴敏英在劇中背Ferragamo的扣環Logo包。（翻攝自愛奇藝台灣站）

朴敘俊和朴敏英在《金秘書為何那樣》的裝扮，朴敘俊配戴萬寶龍腕表。（愛奇藝台灣站提供）

朴敘俊和朴敏英拍攝《金秘書為何那樣》形象照，朴敏英穿桃紅色Blumarine流蘇洋裝。（擷自官網）

NARS炫色腮紅露#Luster，1100元。（NARS提供）

MAKE UP FOR EVER藝術大師柔霧脣頰筆#100轉轉星球，800元。（MAKE UP FOR EVER提供）

朴敘俊在劇中配戴萬寶龍Star Legacy系列全日曆腕表，14萬7000元。（Montblanc提供）

萬寶龍Star Legacy系列日曆自動腕表，10萬6900元。（Montblanc提供）

在愛奇藝台灣站播出的《金秘書為何那這樣》將進入最後完結篇，朴敏英在劇中飾演背負債務的金秘書，無法每天穿名牌服裝，但純色搭配搭一只精品包，仍展現超級秘書氣場，加上俐落又不失優雅的彩妝、馬尾，不僅電倒富二代的朴敘俊，也讓觀眾看了忍不住追隨金秘書風格。

包包辨識度要高

朴敏英飾演金秘書一角省吃儉用，衣著裝扮以ZOOC、DEBB、RENEEVON、AVOUAVOU等韓系上班族服飾居多，但也有一些Jill Stuart、JOHNNY HATES JAZZ等輕奢華品牌上衣，配鉛筆裙多屬近似色調，溫柔不帶殺氣。只有攝影集封面照時，朴敏英穿上一襲Blumarine桃紅色流蘇小禮服入鏡，要價近10萬元，應是劇中最奢華的一套服裝。

儘管金秘書十分節儉，但她畢竟是副會長的高級秘書，為撐起架勢，辨識度高的精品包自是必要投資，包括Fendi的Peekaboo包、Tod's的Wave包、Chloe的Nile手環包、LOEWE拼貼皮革的Puzzle包、Ferragamo的扣環Logo包、MULBERRY的Bayswater包、Michael Kors的Whitney包等，都是一眼就可認出的名牌經典包款，可說是適合OL們下手，CP值高、相當聰明的選擇。

至於金秘書配戴的珠寶飾品，也以風格小巧細緻的韓系水晶K金飾品居多，而非知名的珠寶品牌，款式則以垂吊耳環、小項鍊為主，低調不搶風采，但配戴的腕表因為具有指標性，因此金秘書選擇配戴愛馬仕Hermes Cape Cod米蘭鍊女帶、 Ferragamo玫瑰金腕表，增添時尚感。

髮型要輕盈自然

朴敏英在劇中蜜桃色眼妝跟腮紅，粉橘色和珊瑚色的搭配讓妝容更輕盈，也帶來迷人色彩；金秘書馬尾也在網友之間引發熱烈討論，馬尾過於捲翹蓬鬆會被誤認為是鬆獅犬，過於筆直又被認為是穿越來的古人，金秘書完美髮型重要除了高度之外就是蓬鬆度；先將馬尾綁在下巴與耳尖連線的位置後，將瀏海以小圓梳反方向吹整，用梳子拉出兩側的幼髮絲，營造自然感，最後將馬尾分三等份方便以電棒捲出自己喜歡的捲度，既韓系又優雅的金秘書髮型就完成了。

朴敘俊劇中西裝多以三件式合身訂製西服為主，展現總裁級的時尚品味；由於他是萬寶龍的品牌代言人，因此在戲中配戴多款萬寶龍腕表，就連他打算搬到金秘書家中保護她時，隨身行李有只裝滿萬寶龍腕表的大表盒，可說是愛表成癡，讓人忍俊不住。

(中國時報)