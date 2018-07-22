年改成功沒慶祝 賴揆自誇謙卑

2018年07月22日 01:21 中國時報 曾薏蘋 ／台北報導 ／台北報導

民進黨「蔡賴菊」三巨頭昨受邀青創總會主辦的社團高峰會。年底選舉將至，面對先前年改過程所引發的爭議，行政院長賴清德致詞時充滿選戰味，他強調，解決年金制度的人是蔡總統，「政府沒有慶祝，反而對軍公教表達感謝與道歉」，「如果這不是謙卑，那什麼才叫謙卑？」

由青創總會主辦、全國小英之友會協辦的「挺改革拚未來」社團高峰會昨登場，蔡英文總統、總統府祕書長陳菊及賴清德皆出席，詳述執政成績。

蔡：首次沒藍軍黨產的選舉

賴清德致詞時說，他的說明重點就是「國民黨做不到，民進黨做到了；國民黨做了，民進黨做的更好；國民黨不敢做，民進黨挑起來做」，而第一個就是上路前後都有紛爭的年金改革。

賴清德說，過去馬英九曾召開記者會宣誓要進行年改，還說「今天不做明天就後悔」，也說「年金制度像是引線越來越短的炸彈」；馬政府的前考試院長關中更說，「退休制度不改，5年內台灣變成希臘，年金制度要讓軍公教養老，不是養尊處優，軍公教過的好，國家受不了」。

4項改革 都在改變台灣

賴清德說，年金改革完成後，政府沒有慶祝，反而對軍公教表達感謝與道歉，「如果說這不是謙卑，那什麼才叫做謙卑？」

蔡英文致詞時則說，「救年金」、「討黨產」、「減稅金」、「新能源」，這4項改革都是在改變台灣，台灣也必將會因為這4項改革，而改變和進步；「把錢從民眾的口袋裡面拿出來，一定會得罪人」，一定會引發抗議，不過為了台灣的後代及年金永續，必須這麼做。

蔡英文說，「我跟各位報告，今年2018年的地方選舉，有一個特殊的意義，它將會是戰後台灣歷史上，第一場沒有國民黨黨產大力介入的選舉」。她說，「這一天，我們等了幾十年。討黨產，我們做到了」。

菊：蔡總統已做到80分

陳菊則為蔡英文抱屈說，行政團隊為台灣改革做這麼多，但「做到流汗嫌到流涎」，總統已把台灣做到80分，大家要支持，「不要嫌棄總統沒幾霸昏（100分）」。

陳菊說，其他人建議總統「古溜一點」、「閃一下就過了」，但總統把以前總統不敢做、沒做的事都完成，希望大家能當總統的後盾，否則以後誰還要改革。

(中國時報)