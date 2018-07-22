泰國嫩妹入侵萬華阿公店

2018年07月22日 01:21 中國時報 陳鴻偉 ／台北報導 ／台北報導

「阿公店」林立的北市萬華區，最近湧入大批身材高䠷、美艷妖嬌的泰籍女子，入夜後在專人帶領下，花枝招展到店上班，吸引不少台男預約，一探究竟，其實她們都是以觀光名義來台的泰女。地方人士指出，泰女原都是應召站接洽來賣淫，但有人翻新花招，改叫她們到阿公店坐檯，遊走法律邊緣，不少居民都覺得誇張，也讓蔡政府吹噓的南向政策，再添亂象。

常在聲色場所流連的小林指出，萬華阿公店小姐原本是台、陸、越南三分天下，但這半年來有業者推出泰女新噱頭，讓大家「換換口味」，剛推出時店家生意爆滿，幾乎都要預約才點得到。

身材棒又配翻譯 酒客驚豔

小林說，相較原本小姐年紀30、40歲，平均20幾歲的泰國妹身材一流、五官立體，皮膚白皙，都讓酒客們眼睛一亮，惟因語言不通，玩起來較掃興，後來業者配上翻譯，讓客人跟小姐較好聊天，對他們來說，花一樣的錢享受不同感覺，是很新奇的體驗。

他私下表示，泰女來台就是想賺錢，不少人非常積極，坐沒10分鐘就暗示「要不要帶我出去玩？」但他開玩笑說，一來擔心愛滋病，二來怕遇到變性人，所以都是喝喝酒唱唱歌就好。

萬華飲酒店協會總幹事潘炳榮說，確有20多名泰女來阿公店上班，據他了解，有3、4家引進，且每隔一段時間就換上新一批。他坦言，相關單位查緝確有難度。如遇警方、移民署臨檢，她們會說自己來觀光、萬華阿公店很有趣就來看看、認識一些台灣朋友等，甚至說「我們也是客人」，執法人員也莫可奈何。

拿觀光補助來撈金 查緝難

泰女入侵阿公店，雖是業者求生存推出的花招，但有地方人士痛批，一切都是南向政策引發的亂象，這些泰女來台政府先補助，抵台的食宿機票，也都是台灣應召站等業者全數提供。

從小在龍山寺長大的陳姓民眾不滿表示，泰女表面是「觀光客」，其實是來撈錢，泰女到阿公店講好聽是坐檯，其實是叫客人買出場、做S，「越賣越誇張！」

警方和移民署則指出，已掌握泰女坐檯狀況，未來除加排勤務臨檢，另會設法收集她們坐檯、收錢證據，依違反出入國及移民法從事無申請活動案件來偵辦。

(中國時報)