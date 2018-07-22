公投過也沒用 離島開賭無期

2018年07月22日 01:21 中國時報 李金生 、 陳可文 、 葉書宏 、 張孝義 ／綜合報導 ／綜合報導

日本國會參議院20日通過《綜合度假村實施法》，將賭場合法化，在當地引發議論，而台灣通過《離島建設條例》後，曾在金門、澎湖、連江等三離島辦理4次公投，澎湖2次、金門1次全遭否決，連江縣雖然過關，但因設立賭場的後續法源《觀光賭場管理條例》還躺在立法院中，地方公投有通過跟沒通過一樣。

澎湖、金門 反對聲浪大

澎湖縣經歷2次博弈公投，澎湖人以選票堅決反對開放賭場，澎湖反賭聯盟嚴正痛斥，賭場別再與澎湖畫上等號。

反賭聯盟指出，2009年第1次博弈公投，投票人數7萬3651人，同意票1萬3397人、不同意1萬7359人，反賭方以3962票些微差距勝出；2016年澎湖第2次博弈公投捲土重來，投票人數暴增為8萬3469人，同意票僅6210人、不同意票2萬6598人。

澎湖縣政府表示，博弈絕不是地方發展唯一方法，觀光發展才是永續之路，全力打造全國綠能觀光示範島新願景。

金門在2017年10月底舉辦博弈公投，反賭方最後以2萬4368票對促賭方的2705票，取得壓倒性的勝利。

其後，這個曾經擾攘一時，讓許多檯面上政治人物左右為難的話題，已少有民眾再提起，彷彿未曾發生過一樣。

反賭大將董森堡認為，金門地區無國際機場，國際客源有限，再加上大陸嚴禁旅遊涉賭，沒有客源就無法支撐賭場運作，基本條件與日本大不同。再以同樣設有賭場的新加坡為例，該國人民入場也有收費規定，但近年來仍衍生數萬名國人賭博成癮。

董森堡表示，安倍為拉抬嚴重萎靡的經濟現況，通過賭場立法似乎是「病急亂投醫」，未來恐面臨更嚴重的社會和經濟問題。

馬祖雖過關 卡在無法源

前士林地檢署檢察官、現為執業律師翁偉倫表示，由於博弈沒有法律依據，台灣本島不可能「開賭」，目前僅有《離島建設條例》設有博弈條款，規定興設觀光賭場必須過兩關，第一關通過地方性公民投票，第二關須依據《觀光賭場管理條例》設立賭場。馬祖在2012年公投過關，但後續最重要的《觀光賭場管理條例》仍卡在立法院，當時曾有外國團隊進駐要打造馬祖成為「亞洲地中海」，如今團隊人去樓空，對於馬祖人而言五味雜陳，「發展博弈宛如一場世紀騙局！」

發展經濟與道德糾結待解

翁偉倫指出，博弈條款實際上是經濟與道德間的拉鋸。反對博弈的意見通常以賭博敗壞治安為訴求，但是同為亞洲國家的新加坡、南韓，都設有賭場；南韓的賭場更規定，只有外國人才能進入，兩國治安也未因此敗壞，卻吸引大批觀光客，為國家帶來豐厚收入，讓國家賺取大量外匯。

翁偉倫說，台灣目前不存在博弈的法律問題，只有解決博弈問題發展經濟的支持意見，與反對博弈的道德意見間的糾結，接下去才是配套立法確立法源，才可能如同日本設置賭場，「問題不解決，台灣要開賭很難」。

(中國時報)