日民營賭場解禁 最多可設3家

2018年07月22日 01:21 中國時報 陳文和 ／綜合報導 ／綜合報導

日本首相安倍晉三所力推、涵蓋賭場在內的《綜合度假村實施法》（IR實施法），20日晚在國會參議院院會獲多數支持過關。日本全境未來最多將興建3處設有賭場的綜合度假村，首個合法賭場最快可望於2020年代中期開業。這是日本首次合法化民營賭場，反對者擔心賭博成癮導致的社會問題擴大、治安恐趨惡化。為此，日本政府將設立賭場管理委員會，負責監管賭場營運。

《朝日新聞》報導，日本自民黨與公民黨執政聯盟為刺激經濟發展，提案設立融合民營博弈事業的度假特區，引發在野多黨強烈反彈，聯合提出內閣不信任案，20日稍早在國會眾議院院會遭執政聯盟以多數優勢否決。賭場綜合型度假村實施法，隨後在「日本維新會」相挺下。於國會參議院院會順利通過。

聯合執政的自民黨與公明黨認為，新法允許設立的綜合型度假村賭場收益透過管理機制，將可建設大型國際會議場所和劇場等設施，進一步吸引外國遊客赴日觀光。這是安倍2020年東京奧運會後經濟成長戰略之一。未來綜合度假村必須將賭場收益3成繳交國庫。

按國會通過的新法，賭場可提供貸款給予賭客，外界憂慮這可能會助長賭風及病態賭博行為。為避免民眾沉迷賭博，將設定在地人每周最多3次、每28天10次的入場上限，並收取6000日圓（約台幣1660元）入場費。

北海道、大阪府、和歌山縣及長崎縣4個道府縣，已表明有意興建設有賭場的綜合型度假村。日本政府將依這些地方及政令指定城市提交的區域整備計畫書，按經濟效益等進行評估後做出決定。候選地包括大阪府大阪市夢洲人工島、北海道苫小牧市、釧路市、留壽都村以及長崎縣佐世保市等。

新法規定民營賭場營業採執照制，政府新設的賭場管理委員會，負責賭場營運方的管理監督，對違反法令業者祭出吊銷執照等行政處分。

在野黨引據月中出爐的民意調查指出，76％受訪者反對本期國會通過賭場法，僅17％支持。在野黨也質疑能否藉此推升外國觀光客人次，並估計未來賭客將有7到8成是日本人。

日本國會參議院已於6日通過《賭博依賴症對策法》，明文規定政府有義務針對賭博依賴症提出完善醫療的體制，並制定對策計畫，進行預防及幫助賭博成癮患者回歸社會。

(中國時報)