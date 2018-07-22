台灣還沒準備好 藍綠都不敢碰

2018年07月22日 01:21 中國時報 楊孟立 ／台北報導 ／台北報導

日本參議院通過《綜合度假村實施法》，最多可在3處綜合度假村設賭場，反觀台灣《離島建設條例》雖然也有「博弈條款」，但幾次公投都鎩羽而歸；《觀光賭場管理條例》更是在立法院躺了5年，毫無進展。昨日，綠委仍表態堅決反對設立賭場，藍委也坦承，台灣還沒準備好要引進賭場。

民進黨立委陳曼麗、楊曜、林靜儀與吳玉琴去年提案廢除《離島建設條例》第10-2條「博弈條款」，雖然至今未審議，但吳玉琴表示，「不管其他黨的態度如何，但民進黨廢賭決心不變。」

吳玉琴說，2016年底第二次澎湖賭場公投前，身兼民進黨主席的蔡英文總統就明確表達反賭立場，而黨團自然也是依照這個方向，就連澎湖在地立委楊曜也參與了廢除「博弈條款」連署，就能證明黨團決心。

國民黨立委陳雪生則表示，能不能設賭場分別要看大陸的氣氛及島內的氣氛。習近平、張志軍都曾說過，如果馬祖、金門要做賭場的話，就要斷絕小三通，「離島做賭場，主要客源還是瞄準大陸人，小三通一斷就沒得玩。」

至於台灣內部的聲音，陳雪生感嘆說，現在是國、民兩黨都不敢推，博弈專法要在台灣通過，應該還要一段時間，衛道人士太多，道德標準太高了。

國民黨立委曾銘宗說，從過去幾次離島賭場公投結果來看，現階段地方民眾對於要引進賭場仍無共識，公部門當然要尊重現有機制。

離島若想要興建觀光賭場，除要舉辦地方性公投，過關之後還要依據《觀光賭場管理條例》才得設立，不過這項條例自從5年前提出之後，一直躺在立院未排審，朝野各黨團不是不願碰，就是不敢碰。

(中國時報)