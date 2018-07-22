新加坡經驗可供借鏡

新加坡藉開放設置賭場拚觀光以提振經濟。圖為新加坡濱海灣金沙酒店，特殊造型成為新地標。（美聯社）

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中國時報
／綜合報導

新加坡總理李顯龍2005年在社會反彈聲浪之中獨排眾議，決定在聖淘沙與濱海灣興建2家附帶賭場的綜合度假村，希望藉開放賭博增加觀光吸引力以提振經濟。而為了降低賭博對社會造成負面影響，李顯龍提出國民需繳費進入賭場等防堵措施。

1923年，時為英國殖民地的新加坡曾短暫將賭博合法化，然而此政策導致民眾沉迷賭博和犯罪猖獗，不到3年當局便又查禁賭博。此後，合法賭博業僅限新加坡博彩公司和新加坡賽馬公會。

2004年11月，李顯龍提出建造2家綜合度假村（Integrated resort，簡稱IR）的計畫，2005年4月18日，李顯龍不顧反對，冒極大政治風險毅然宣布批准計畫，在聖陶沙島和濱海灣興建賭場及飯店等相關設施。

推動此計畫目的是要振興經濟，讓本國旅遊業與周邊曼谷和香港等熱門城市競爭。

李顯龍承諾建立預防措施，例如禁止未成年人進入賭場，以及國民需支付100新元的入場費，永久居民需支付一年2000新元的入場費。

2006年新加坡大選，這項決定已是既成事實，反對黨並未藉此批判。賭場業者數十億美元發展濱海灣金沙和聖淘沙名勝世界這兩家綜合度假村，完成後除了創造逾3萬5000個工作機會，濱海灣金沙特殊的造型更成為新加坡的新地標。

(中國時報)

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