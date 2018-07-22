柏青哥林立 日人嗜賭融入生活

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中國時報
／綜合報導

多數人並不知道日本人愛賭。日本雖沒有大型賭場，但柏青哥、吃角子老虎機倒是遍布街頭巷尾，猶如便利商店那麼方便，也是日本最大眾化的賭博活動。許多上班族若有一點空檔，要嘛去喝咖啡，要嘛到柏青哥店裡拉兩把，老年人或菜籃族也喜歡到這裡試試賭運。

柏青哥魅力有多大？幾個數字就一目了然。在1995年全盛時期，每年的營業額高達30兆日圓（約台幣8.43兆），投入人口多達3000萬，幾乎是每4人就有1人有此癖好。放眼世界，能把賭博融入日常生活，大概只有日本了。

除了柏青哥是「國民休閒娛樂」，公營的賽馬、賽艇、賽車等各種合法博弈也非常蓬勃。此外，日本人也打麻將，但不是在家裡打，而是到「麻雀」館進行方城戰。柏青哥、公營博弈、麻雀館等大小賭博加起來，金額多達36兆日圓，可見日本人真的很愛賭，是超級賭博大國無誤。但賭癮的後遺症也成了社會隱憂。

2017年9月日本厚生勞動省公布的調查結果顯示，終生戒不掉賭癮的日本成人大概為3.6%，估計有320萬人，遠高於全球的平均值2%。其中花在柏青哥、吃角子老虎機上的賭資最多，每月平均為5.8萬日圓。2017《富比世》日本富豪榜前50名中，有7位是靠生產柏青哥機台起家或經營柏青哥店家的大亨。

無論是柏青哥、吃角子老虎機，玩家開始都是因為好奇或無聊，一旦上癮每天就是1、2萬日圓，以後愈打愈大，乃至難以自拔。輸多了離婚、借高利貸、甚至自殺的都有。

(中國時報)

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