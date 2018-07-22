新聞透視－蔣月惠如照妖鏡 柯P現原形

2018年07月22日 01:21 中國時報 張潼

蔣月惠昨天北上行程滿檔，並向記者秀出腳上的傷勢。（吳堂靖攝）

有別於傳統政治人物的蔣月惠，因她的「憨直」、為庶民及社運發聲的堅持，被外界封為女版柯文哲，意在型塑兩位政治素人能在藍綠惡鬥的政壇殺出一條路，但原本欠缺「對照組」的柯文哲，在蔣月惠現身後，如同一面照妖鏡，曝露出柯缺乏同理心、易妄下定論的性格，更讓柯打回原形，露出社運收割族的真面貌。

蔣月惠因為真性情、敢怒敢言，被封為女版柯P，她昨日原本滿懷期待，希望在一場老少咸宜的市政活動，和男柯P柯文哲「相見歡」。只不過，這場未經幕僚事先安排的插曲，卻讓柯現出原形，不僅一付高傲冷淡模樣，還暗酸對方會咬人且不請自來。

高傲的市長 缺同理心

柯文哲身為高人氣的台北市長，尤其擁有廣大的柯粉，遇見支持者熱情握手、擁抱，對他來說是家常便飯，但面對蔣月惠，雖然兩人會面僅短短十幾分鐘時間，柯卻顯得不耐，雙手抱胸展現強烈的自我防禦意識。

同樣是為社運發聲、靠社運走到政治巔峰，柯文哲難道不該伸出雙手，以市長的高度提點蔣月惠，對她多一些鼓勵與支持嗎？

女柯P封號 宛如汙辱

蔣月惠事後大喊不爽，不要女版柯P的頭銜，因為她感受到柯對她的羞辱，也體認到女版柯P的封號，對她而言，是種汙辱。因為蔣發自內心的直率、堅持做自己，而柯只是一位「政客」，專門收割社運的「政客」，也讓昨日兩人相遇的「北投『割稻』趣」活動，更顯得諷刺。

2014年台北市長選前，打著白色力量的柯文哲，與文資保存團體站在同一陣線，簽署承諾書，保證當選後全區保留嘉禾新村、南港瓶蓋工廠；也與反對興建大巨蛋的護樹團體立場一致，認為應該「把樹當生命」，不得隨意移植樹木；對於太陽花學運等社會運動，他也極為讚賞其組織、規畫能力。

政客割稻尾 承諾跳票

不過時隔3年半，文資、樹保承諾全跳票不說，面對台北市層出不窮的陳抗事件，柯文哲定調，面對違法脫序的陳抗，將嚴格執法、絕不寬貸。或許，柯文哲在網路上擁有高聲量，其作風確有不同於一般政治人物之處，但當真正不為個人政治利益和選票算計的蔣月惠出現後，柯文哲白色力量的真面目，就被揭開了。

(中國時報)