女警情緒未回復 當面道歉暫緩

2018年07月22日 01:21 中國時報 潘建志 ／屏東報導 ／屏東報導

屏東縣議員蔣月惠昨盼屏東縣警察局長葉明潭能安排她與被咬女警碰面，欲當面道歉，對此，縣警局徵詢女警後表示，她因情緒尚未回復，希望等一陣子再說。目前蔣涉妨害公務及傷害罪已被函送，女警父母堅持提告。

警方表示，蔣月惠所涉及的妨害公務及傷害罪，16日事發就已函送。妨害公務罪屬非告訴乃論罪，無法撤告。

被咬女警因近日飽受不理性網友攻擊，情緒低落，已哭了好幾次，手機也關機；對於蔣提出要求對女警公開道歉，縣警局徵詢她意願後，公關科長黃榮山轉達回覆「因情緒尚未回復，現在並不適合，等過一陣子再說」。

另外，蔣月惠質疑縣長潘孟安從拆遷案中拿了多少錢，潘寄出存證信函捍衛人格，縣府發言人黃建嘉說，寄出存證信函後，蔣月惠已改變說法，改口「要縣長公布支出明細」，所以目前縣府沒有要提告。

蔣仁泉有一只隨身攜帶38年的老皮箱，裡頭除了有民眾陳情案件等文件外，還有一張蔣月惠的遺書，是3年前她抗議翔奕皮革廠時遭威脅恐嚇所寫下。他說，這張遺書是遇到威脅恐嚇時用的，目的是告訴對方「我妹妹死都不怕了，還會怕你？」

蔣月惠選上議員後開始投入翔奕皮革廠汙染案，天天到皮革廠外站崗直播，也因此成為業者眼中釘，派人威脅要讓她「斷手斷腳」。當時蔣仁泉已退休，見到妹妹身處險境，便自願擔任議員辦公室主任，幫她解決問題。

當時蔣月惠也留下遺言，「萬一我有三長二短，再見了，就簡單地幫我燒一燒，將骨灰埋在羅騰園的樹下。」後來寫成遺書，蔣仁泉將蔣月惠的遺書放入皮箱隨身攜帶。

蔣仁泉說，妹妹的個性太衝，不會處理事情，所以民眾陳情案件都由他出面，若遇恐嚇時，他就會把遺書拿出來，不用說太多，事情就能解決。

(中國時報)