最大羞辱 蔣月惠不爽當女柯P

2018年07月22日 01:21 中國時報 吳堂靖 、 張潼 ／台北報導 ／台北報導

無黨籍屏東縣議員蔣月惠，長期以行動聲援身心障礙人士，加上敢怒敢言真性情，爆紅後被封「女柯P」。21日上午她「突襲」台北市長柯文哲公開活動，事前雀躍在臉書宣布，「南境之國女柯P飛撲北方男柯P」，碰面時還熱情獻上擁抱，孰料，柯不但冷回應，受訪時還暗酸蔣「會咬人」。蔣月惠聽聞後怒嗆柯，原來也只是為自己政治前途著想的政治人物，她不爽也不要女柯P封號，這場遭遇更是「此生最大羞辱」！

因聲援屏東鐵路改建工程迫遷戶，蔣月惠怒咬女警「一戰成名」，隨著關注弱勢、為社會議題發聲事跡曝光，她一夕爆紅，北上接受多場媒體專訪，預計下周一晚才返屏東，順道與住台北的家人相聚，但最主要希望多賺通告費，回去才能多捐給羅騰園孩子。

蔣月惠在媒體友人陪同下看中醫治腳扭傷，趁空檔決定見偶像柯P；搭車時，她興奮地在臉書PO文「南境之國女柯P蔣月惠，目前火速飛撲北方男柯P」，接著果然在北投割稻活動上遇柯P，她在眾人起鬨下獻上擁抱，還說我愛你；但見柯一臉尷尬、雙手抱胸，直說「不要配合媒體」，最後勉為其難與蔣握手。此外，柯受訪被問男女柯P有無相同處時說：「我不認識她，但我不會咬人」。

對柯冷回應，甚至暗酸她「會咬人」，蔣月惠直言很失望說，柯P也是藉媒體免費幫他宣傳才當選，怎可說「妳不要被媒體操弄」，人是一來一往，你救了別人等於圓滿自己，不要只管自己獲得好處。她認為，柯其實也是政治人物，只為了自己政治前途著想，最後更抓狂大喊「我不爽！我不要！」要外界別再稱她女柯P。

蔣月惠昨下午更強調，這輩子最大羞辱就是這次，從小到大被霸凌，她都習慣，對她而言不算羞辱，但柯P表現令她覺得熱臉貼冷屁股；且作為市長，應推測咬人原因，而不是切割「我不會咬人」，可見柯潛意識看不起她，「他是醫生嘛，可能當醫生的思考，像是我比你行、比你好。」

(中國時報)