新聞透視－清黨產搶資源 哪來公平選戰

蔡英文總統(資料照)

友善列印
中國時報

年底選舉號角響起，「蔡賴菊」三巨頭聯手，兩個猛批國民黨，一個為總統改革抱屈，企圖營造藍綠對決；若蔡政府所謂的改革，骨子裡只是為了清算異己，年底選舉就算沒有國民黨黨產介入，一樣也會是一場不公平的選戰。

年改成功沒慶祝 賴揆自誇謙卑

要反改革者徹底死心

昨天「挺改革 拚未來」社團高峰會，不難看出民進黨已啟動輔選策略，先由賴清德來一場30分鐘簡報，除了提自己的好，也把國民黨拿來批一頓；隨後登場的陳菊，多半是在為總統抱屈；最後登場的蔡英文，加強論述「我們做到了」。

民進黨祕書長洪耀福曾說，台灣社會反改革的保守力量還是很強大，國民黨基礎並未因為2016敗選而潰敗。2018年地方選戰，最重要意義是怎樣讓反改革保守力量死心，要讓國民黨再輸一次，反改革力量才會死心。

為執政無所不用其極

若從洪耀福的闡述，來看民進黨年底選戰的脈絡：要讓反改革勢力及國民黨徹底失敗，因此，民進黨無所不用其極，也沒什麼好奇怪。

蔡政府上台後，汲汲營營討國民黨產，不考量歷史背景及真正冤親債主，隨便一掃，都列為附隨組織，更自豪在選舉前已凍結677億黨產，蔡政府敢保證，這些拿到的資源過程完全符合程序正義？

此外，蔡英文政府上台後，一再打開酬庸大門，屢遭外界痛批，非外交特考及格的文官得擔任駐外人員上限由10％放寬至15％、農田水利會會長官派、各種任務型編組的員額，讓不適格的官員進入公務體系，一再開放政治任命的名額限制。

高舉改革為壯大自己

更有甚者，廣設黑機關，從促轉會、黨產會、原住民轉型正義委員會、司改委員會、非核家園推動小組、新南向辦公室、青年諮詢委員會等，自家人頻頻近親繁殖。

「國民黨不倒，台灣不會好」，但不意味人民就可容許蔡政府，屢打改革旗幟，為了永續執政不斷壯大自己勢力，再加上行政資源挹注自家候選人。

(中國時報)

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