丁轟文化部 乾脆改名文革部

丁守中出席「反對台獨、尊重歷史，向蔣公致敬」活動。（圖：丁守中辦公室提供）

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中國時報
楊佳穎、／台北報導

中正紀念堂蔣公銅像遭獨派青年潑漆，文化部解讀這是社會對轉型正義有急迫感。對此，國民黨北市長參選人丁守中昨痛批，民進黨執政無能又追殺古人，只知拚鬥爭、拚台獨，就是不拚經濟，文化部作法更形同「鼓動文化大革命」，不如更名為「文化革命部」。

丁守中昨上午前往中正紀念堂參加國民黨市黨部主辦的「反對台獨、尊重歷史，向蔣公致敬」活動。他說，民進黨的轉型正義已淪為雙重標準的政治鬥爭，否則大家低薪窮忙，按文化部這種邏輯，是不是也可以到總統府潑漆？面對鼓勵破壞社會秩序與法治的政府，應用選票唾棄它。

國民黨立法院黨團則表示，獨派青年繼今年228在慈湖對故總統蔣中正靈柩潑紅漆後，又到中正紀念堂故技重施，其肇因就是民進黨執政厲行去蔣化、去中化的文化台獨政策，高層鼓勵與縱容，這是獨派「假改革、真鬥爭」的下流、低級轉型正義。

國民黨團書記長曾銘宗指出，慈湖與中正紀念堂潑漆事件發生後，司法處理不僅刻意龜速、輕縱，政府高層更是默不出聲；相對統派人士斬首烏山頭水庫「八田與一」銅像，時任台南市長的賴清德高分貝譴責並要求嚴辦，檢方也快速偵辦、起訴，證明蔡政府的「轉型正義」是選擇性的假正義。

另方面，民進黨北市長參選人姚文智則說，固然不是很同意潑漆這樣的事情，但《促轉條例》與《不當黨產條例》通過的現在，應要加快轉型正義腳步。

(中國時報)

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