新聞透視－不民主的轉型正義 不是正義

2018年07月22日 01:21 中國時報 季節

今年228獨派對蔣中正棺木潑漆，3月2日國民黨青年部前往自由台灣黨部大樓要求辯論，未獲回應；結果7月20日同一批潑漆的獨派青年轉而前往中正紀念堂潑漆，一再潑漆，卻迴避辯論，不禁讓人好奇，莫非是因為真要講道理會講不贏嗎？

社會大眾對於蔣中正的評價不同，這很正常，撇開大陸不談，從光復起算蔣中正也統治台灣地區30年，有人肯定他推動土地改革、九年國教、實施地方自治；也有人因為白色恐怖與二二八對他不滿。

在民主多元的社會，容許別人有不同的觀點，是最起碼的修養，否則難道是要對別人進行思想控制嗎？

當然，面對他人存有不同觀點，任何人都有權嘗試說服，但方式並非毫無限制。就像參加這2次潑漆行動的輔大學生羅宜，在去年228就曾潛入輔大校園砍斷蔣中正銅像左腳。輔大屬私校，校內銅像是該校財產，羅宜卻因政治意識形態就破壞他人財產，難道為了說服他人接受自己的想法，就有權利去肆意迫害別人的財產嗎？

獨派自認只要是實行轉型正義，任何手段都可使用。問題是，誰該被轉型正義，不是少數人說了算。二戰結束後共產主義思維席捲世界，連最重視自由的美國也提心吊膽大搞麥卡錫主義，愛因斯坦、卓別林、原子彈之父奧本海默都被調查或迫害。

但到今天，當年大搞麥卡錫主義的杜魯門依然名列美國史上最受愛戴總統第5名。

因為現在的美國人，能體諒當年反共時代背景，所以多數人不會主張把杜魯門「轉型正義掉」。美國尚且如此，反觀台灣呢？

真理愈辯愈明，面對不同主張，最理想的辦法就是接下當初國民黨的辯論邀請，讓社會大眾檢視誰的主張有道理。弔詭的是，3月2日羅宜人在現場卻不吭聲，事後才表示歡迎辯論，結果不了了之，如今又去潑漆，暴露出獨派道理講不贏，只能仰賴非民主手段進行變調的轉型正義。

(中國時報)