柯P競選主視覺 又藍又綠

台北市長柯文哲21日公布競選主視覺，以「藍綠融合」的海洋色「K」字作為主視覺，強調務實、對話與執行力。（杜宜諳攝）

友善列印
中國時報
／台北報導

相較藍綠對手丁守中、姚文智，台北市長柯文哲選舉準備工作起步較晚，近日競選辦公室所在地違反土管規範，甚至被迫另覓新址，競選辦公室21日先公布柯此次的競選主視覺，但引發關注的是，自詡白色力量的柯文哲，竟自己指定主視覺使用「又藍又綠」的顏色；對此他解釋，應該說是藍綠融合的「海洋色」。

柯辦說明，此次選戰主視覺由「dosomething studio」團隊設計，大寫字母K由訊息對話框堆疊而成，象徵柯文哲傾聽市民，也努力與網路世代對話；K字樣的海洋色由柯欽點，純白色基底則象徵脫下白袍後，仍用簡單的作為包容台北多元理念、帶進新的文化；K的下方還有像是兩隻腳的形狀，代表行腳踏入台北市每個里。

另外， 此次設計師也加入一組大括弧｛｝符號在主視覺中，括弧中分別寫著「keep it real」、「keep it possible」，這代表「進入執行端」。柯文哲強調，沒有執行力，其他都是屁話，所謂務實，就是要解決問題、不要解釋問題，更重要的是不要製造問題。

競選口號部分，柯團隊則採用「改變成真，持續發生」8個字。柯文哲說，選舉應該是改變台灣政治文化的社會運動，上一屆之所以能夠勝選並吸引年輕選民，主要是沒有插旗子、沒有宣傳車、公開選舉經費等做法；上任後，3年還債20億元，也做了很多改革，「如果沒有連任，這些制度會不會消失？」這是提出「改變成真，持續發生」的原因。

不過，媒體好奇，柯既自稱白色力量，為何還選擇又藍又綠作為主視覺色調？他說，應該說是藍綠融合的海洋色，其餘設計他沒有太多意見，就讓專業設計師去做，台灣青創需要更多機會。

(中國時報)

新聞透視－不民主的轉型正義 不… 陳其邁比我聰明 但拚經濟不靈光

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。