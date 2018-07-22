柯P競選主視覺 又藍又綠

2018年07月22日 01:21 中國時報 張潼 ／台北報導 ／台北報導

相較藍綠對手丁守中、姚文智，台北市長柯文哲選舉準備工作起步較晚，近日競選辦公室所在地違反土管規範，甚至被迫另覓新址，競選辦公室21日先公布柯此次的競選主視覺，但引發關注的是，自詡白色力量的柯文哲，竟自己指定主視覺使用「又藍又綠」的顏色；對此他解釋，應該說是藍綠融合的「海洋色」。

柯辦說明，此次選戰主視覺由「dosomething studio」團隊設計，大寫字母K由訊息對話框堆疊而成，象徵柯文哲傾聽市民，也努力與網路世代對話；K字樣的海洋色由柯欽點，純白色基底則象徵脫下白袍後，仍用簡單的作為包容台北多元理念、帶進新的文化；K的下方還有像是兩隻腳的形狀，代表行腳踏入台北市每個里。

另外， 此次設計師也加入一組大括弧｛｝符號在主視覺中，括弧中分別寫著「keep it real」、「keep it possible」，這代表「進入執行端」。柯文哲強調，沒有執行力，其他都是屁話，所謂務實，就是要解決問題、不要解釋問題，更重要的是不要製造問題。

競選口號部分，柯團隊則採用「改變成真，持續發生」8個字。柯文哲說，選舉應該是改變台灣政治文化的社會運動，上一屆之所以能夠勝選並吸引年輕選民，主要是沒有插旗子、沒有宣傳車、公開選舉經費等做法；上任後，3年還債20億元，也做了很多改革，「如果沒有連任，這些制度會不會消失？」這是提出「改變成真，持續發生」的原因。

不過，媒體好奇，柯既自稱白色力量，為何還選擇又藍又綠作為主視覺色調？他說，應該說是藍綠融合的海洋色，其餘設計他沒有太多意見，就讓專業設計師去做，台灣青創需要更多機會。

(中國時報)