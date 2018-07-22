陳其邁比我聰明 但拚經濟不靈光

2018年07月22日 01:21 中國時報 柯宗緯 、 李義 ／高雄報導 ／高雄報導

國民黨高雄市長參選人韓國瑜昨出席高軟座談會，細數這10個月來Long Stay高雄，從市區到郊區、山邊到海角，傾聽各行各業大吐苦水，感嘆「沒想到高雄（經濟）變這個樣子」，40年前曾風光一時，未料，如今產業一點希望也沒有。

民進黨高雄市長參選人陳其邁表示，韓國瑜找馬英九來站台造勢，然後把高雄臭罵一頓，反而是打馬英九的臉。2008年馬英九曾提出「高雄新十大建設」政見，執政8年卻沒有完成任何一項，國民黨和韓國瑜有什麼立場嫌棄高雄？

韓國瑜昨在高軟座談會上表示，高雄沒有任何產業充滿希望，除少數當舖、殯葬業「特定」產業外，「軍公教大家在放火燒房子」，農漁民欲哭無淚，觀光、飯店、伴手禮基本上在加護病房，土地開發價格上不去，賣檳榔、開計程車、按摩的，生意都不好。

「高雄經濟真的不行，不應該接受如此待遇！」韓回憶，40年前，高雄有全台最貴1200萬1盆蘭花、50萬1碗湯，當時轟動全台，時至今日，沒有1個行業充滿信心，民進黨在地執政20年來，卻換來3/4年輕人離開、人口銳減，就連立委也少掉1席。

韓國瑜認為，現在高雄充滿黑暗，必須把政治拋到九霄雲外，高雄不必搞什麼政治意識形態，我們就衝經濟、產業，賺錢培養下一代教育，打造更好生活環境，「腦袋天線一定要打開」，要好好選出1位好市長。

「我韓國瑜不見得選上，但再怎樣我坐二望一欸！」他笑稱，再怎麼差也第2名，雖然民進黨參選人陳其邁絕對比他聰明，但政策他比陳靈活。韓允諾，當選後全力拚經濟，讓台北人來羨慕高雄，兌現他喊出的「打造高雄，全台首富」。

(中國時報)