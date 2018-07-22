拋開嚴肅問政 藍綠拉青年票

國民黨立委蔣萬安舉辦「萬安故事屋」活動（蔣萬安辦公室提供）。

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中國時報
楊佳穎／台北報導
民進黨立委蘇巧慧辦夏日「巧手作」活動分別有積木班、氣球班（蘇巧慧辦公室提供）。

國會休會，許多立委為搶攻青年選票，近期紛紛搶辦親子及青少年活動。從活潑的籃球賽、熱舞大賽，到親子互動體驗課等，無論藍綠、年輕或資深立委，都拋開嚴肅問政形象，與學生、年輕爸媽打成一片。

親子互動課 聯繫感情

民進黨立委蘇巧慧的「巧手作」活動已邁入第3年，從過去的積木班、氣球班等課程，今年還特別推出「衝衝衝氣球車」，並設計了適合小朋友的造型氣球課程。蘇巧慧笑說，身為一位媽媽，自己很喜歡參加這種親子活動；而相關活動平時也有找時間舉辦，像是端午節的「衝衝衝龍舟車」，暑假則密集為放假在家的小朋友開課。

蘇巧慧辦公室也說，從2016年開始舉辦「巧手作」，一開始規劃5至8場、每場30到40組，場場爆滿，今年也計畫擴大規模辦理。蘇辦還說，現在有很多爸媽發現時間近了，會主動來電詢問，甚至直接跑到會場來，而辦理這樣的活動，除了能吸引社區型住戶、上班族等平時較少與民代互動的族群，讓他們更認識在地立委，現場也會提供國會相關資訊，與民眾建立聯繫管道。

遇上兒童節連續假期、暑假，國民黨立委蔣萬安先前也舉辦「萬安故事屋」，與如果兒童劇團合作，透過劇團說故事，向兒童傳達正確觀念，也藉此讓民眾聯繫親子感情。

蔣萬安分享，在活動現場，有很多年輕父母會反應對現行托育政策的看法，以及需要協助的地方，這些意見都是問政時的重要參考資料，未來也計畫繼續舉辦「萬安故事屋」活動，讓小朋友的童年充滿快樂的回憶。

籃球熱舞賽 交流平台

另外，民進黨立委李俊俋今年暑假也辦理「俋起來鬥牛」三對三鬥牛籃球賽、三分球投籃大賽，賽前更在臉書活潑表示「大家還記得湘北vs山王，櫻木花道最後的絕殺球嗎？每看一次，就被櫻木花道奮戰不已的精神感動一次」，呼籲大家一同來看嘉義子弟在球場上互尬球技的樣子，「精彩程度肯定勝過灌籃高手！」

國民黨立委費鴻泰日前則是辦理首屆「青松跳／義起high」松信盃高校熱舞大賽，成功與青少年打成一片。他在臉書強調，最重要的是為松信在地生活成長的年輕人打造交流平台，也希望大家熱情的參與及投入，獲得愉快的經驗交流，期盼有機會繼續延續這樣的活力，「各位舞林高手們，後會有期喔！」

(中國時報)

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