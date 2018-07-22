陳師孟檢舉同僚 馬蔡兩派開槓

2018年07月22日 01:21 中國時報 楊孟立 ／台北報導 ／台北報導

監委仉桂美（本報資料照片）

監委陳師孟

監察院內鬥再添一椿！前總統馬英九所提名的監察委員仉桂美、劉德勳針對「不當黨產條例」提出釋憲，遭蔡英文總統提名的監察委員陳師孟質疑附和國民黨，有違「監委自律規範」，因而向監院紀律委員會檢舉，要求監院議處。陳師孟說，若成案最重將可依法提案彈劾。

陳師孟月初赴加拿大出席獨派僑團舉行的「深耕北美、正名台灣」年會，並針對「轉型正義」發表演講。陳師孟在演講中強調，「司法是正義最後防線」這句話有待商榷，因為在威權體制下，司法常成為獨裁者附庸。至於大會則聲明，台灣必須制憲正名，執政黨必須積極回應公民社會要求，去除威權時代留在司法體系中的黨國遺毒。

陳師孟因為參與大會並演講，遭質疑違反「監委自律規範」第2條，「監委不得為政黨或其他政治團體宣傳其政治主張。」因此，前天陳師孟也以相同理由，檢舉仉桂美、劉德勳當初在不當黨產釋憲案中所引述不溯及既往原則、誠信原則、比例原則等理由，完全是附和國民黨對黨產的主張，同樣違反自律規範。

陳師孟昨日受訪的時候表示，這條規範的前提是假設政治立場是骯髒的、不道德的、不高尚的，所以監委必須超越政黨立場，「但是這種觀念本身就是不對的。」

他強調，檢舉並非是要針對仉桂美、劉德勳兩人，而是要凸顯這條規範的不合理，要促成監院修改自律規範，「監委也是人，也是會有政治立場，更何況監委就是廣義的從政人員，本來就有政治主張或意識形態。」

監院紀律委員會由馬政府提名的7名「舊監委」組成，但下個月將進行改組，院長以外的27名監委都是當然成員，由副院長孫大川擔任召集人。陳師孟說，馬系監委大可火速召開紀律委員會駁回檢舉案，但如果「慎重討論」讓此案成立，仉桂美、劉德勳可被處以警告、口頭或書面於院會道歉，或委請監委依法提案彈劾。

(中國時報)