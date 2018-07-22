藍軍佛系老將 忽略新世代

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中國時報
／台北報導

儘管民進黨中央執政表現不佳，但國民黨對許多重大議題不表態的「佛系選舉」作風，乃至於一味依靠老面孔打選戰，忽略選民世代改變，連在新媒體經營上也不肯充分授權專業的年輕人，導致國民黨目前為止依然無法吸引到夠多的年輕選票。

原是國民黨籍，但此次以無黨身份參選北市長的台大政治系教授李錫錕說，本屆國民黨多位縣市長回鍋參選，反映國民黨不重視後繼人選栽培。就好像奧運選手要奪金需要10年前就栽培，少女時代或好萊塢明星也不是一找就有，人才需要提早挖掘培養。

李錫錕說，只倚靠舊人的話，當選民結構改變、世代交替，過去能高票當選者，不保證如今也能。所以，不重視培養後進的黨當然不易讓年輕人支持。

曾任國民黨前新媒體部主任的周柏吟指出，當前政治人物無不利用臉書等新媒體宣傳，但在臉書粉絲經營上，國民黨多數候選人比民進黨更臨時抱佛腳，且不願充分授權專業，導致就算找來再有創意的團隊，都難以發揮功能吸引青年。

周柏吟說，真要讓新媒體發揮，「尊重專業」四個字才是關鍵，而不是以為只要懂得用例如IG之類的多種平台，就可吃到年輕選票。反觀北市長柯文哲，其實很多塑出來的東西不見得是他本身真正的特質，卻能發揮作用，是因為他願意授權並加以融入。

高雄一位女姓上班族說，她對民進黨執政很不滿，同性婚姻和勞工權益政策跳票、無核家園政策搞到缺電、推動廢死卻沒配套措施，所以年底選舉肯定不會投民進黨候選人。只是，國民黨也沒對這些議題表態，讓她失望，屆時不知道是否要出來投票。

台中梁姓男上班族則表示，儘管不滿民進黨的勞工、同婚政策跳票，但多數國民黨人也未對此有明確主張，年底返鄉投票會優先考慮兩大黨之外的候選人。

(中國時報)

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