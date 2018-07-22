新聞分析－罔顧監察權中立 瞎扯報私怨

2018年07月22日 01:21 中國時報 楊孟立

監察院內鬥越演越烈，馬系、蔡系監委日前才因為前教育部長吳茂昆彈劾案，兩派人馬齟齬正式浮上檯面，現在監委陳師孟又檢舉仉桂美、劉德勳，雖然說是要凸顯自律規範的不合理，但只是讓外界再看一次笑話而已。

「監委自律規範」第2條明訂：「監察委員依法行使職權，應超出黨派，保持中立。監察委員於任職期間不得從事下列政治活動或行為。」這條規範，陳師孟在上任之前，本來就應該要清楚，在成為監委之後，也已經算是進入體制內，若覺得規範不合理，大可提案修改，而非在遭到質疑後，才去扯規範不合理，要求修改，利用檢舉他人的方式而去凸顯規範不合理，難免讓人懷疑是在報私怨。

陳師孟強調，人都會有政治立場，監察委員是人，自然會有其政治立場，更何況監察委員還是廣義的從政人員。這樣的言論乍聽之下頗有道理，但社會各界對於監察委員的期待，其實遠高於一般的政治人物，如果連嘗試中立，甚至是裝中立都不去做，將違反規範歸咎於「人性」，那只是辜負民眾對於監委的期待。

更何況，陳師孟本人也說過，監察權是司法權的剋星，要利用監察權對抗充斥黨國遺毒的司法權。那麼，既然本當保持中立的司法權都已經被指控為偏頗，那身為最後關卡的監察權，不就更應該保持中立？

監委的中立性與公正性一直存有爭論，不可否認，過往歷任總統所提名的監察委員，自然有其政治立場，而馬系監委的調查案，可能也多少帶有些許政治考量，不過像陳師孟這樣直接表白政治立場，並大剌剌利用監察權為其政治目的服務的監委，倒是頭一位。

(中國時報)