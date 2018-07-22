新聞透視－沒新媒體聲量 難吸引年輕人

2018年07月22日 01:21 中國時報 季節

國民黨近年來無法吸引年輕人、讓年輕人出頭，跟黨員結構與制度設計離不了關係。在黨內選舉有投票權的黨員逾4成年紀大於65歲，年輕黨員比例偏低，而黨內選舉制度又有利於現任者及政二代，導致普通年輕黨員難出頭，無法將一般年輕人的心聲反映給黨的高層，使國民黨難以做出符合年輕人喜好的決策。

2017年國民黨主席選舉時，有投票權黨員共465084人，其中年紀超過65歲且黨齡超過40年的就有190144人，占4成，相較國人65歲以上長輩才占14％，國民黨員年齡層明顯偏高。而在國民黨內，想提高影響力通常需要透過黨內選舉，由黨代表選起。但國民黨的黨內選舉對不是政二代也沒有背景、靠山的年輕人極其不利。

因為黨內選舉不比全民選舉，區域內人人都是選民。要如何找到黨員？對於現任者及政二代，或者有背景靠山的年輕參選黨員而言不難，很容易早早掌握黨員名單及其聯絡方式，但對於其他的年輕參選者來說，縱使學歷、口條、論述能力、戰鬥力再好，也很難事先找出黨員加以拜票，展現自我能力。

對於早掌握黨員名單者而言，既已不難當選，還有必要好好了解普通年輕人的心聲嗎？反正有投票權黨員當中普通年輕人比率也不高。於是乎當蔡政府上台後，同性婚姻、勞工政策承諾跳票，引發年輕人強烈不滿時，國民黨卻安靜沉默的不成比例，因為這個黨的在位者本身根本不在乎也不了解年輕人的想法。

許多民進黨立委都知道要辦各種活動吸引年輕人，國民黨卻連新媒體都不願意充分授權讓專業人才經營發揮，這又讓國民黨在年輕人經常使用的新媒體欠缺聲量，無怪乎國民黨會更難吸引年輕人。

(中國時報)