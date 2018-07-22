旺旺中時健康系列講座－近視黃斑部病變 失明第二殺手

2018年07月22日 04:10 中國時報 魏怡嘉 ／台北報導 ／台北報導

眼睛是靈魂之窗，根據統計，國內一年看眼科的民眾有近700萬人，新光醫院眼科醫師表示，近年來國內學童近視問題嚴重，而近視所導致的黃斑部病變在中國、日本及台灣已經躍升失明第二大主因，繼青光眼及白內障之後，成為眼科醫師十分注意的近視殺手，值得注意的是，老年性黃斑部病變病患近年明顯增加，醫師提醒，一旦看東西時扭曲變形、中間有黑點及視力中心光感變暗時，有可能為黃斑部出了問題，應及早就醫以保住視力。

新光醫院 搶救惡視力

隨著現代人對手機、平板及電腦的依賴度與日俱增，民眾更應重視如何保護自己的眼睛。新光醫院與本報昨日舉辦「搶救『惡』視力、3C時代的護眼之道」健康講座，由新光醫院吳慈恩、胡朝乾及鄭成國三位眼科主任主講，陣容堅強，活動現場座無虛席、反應熱烈，有獎徵答活動更將講座氣氛帶到最高點。

吳慈恩談護眼 3原則

新光醫院眼科屈光科主任吳慈恩表示，學童近視問題值得國人重視，尤其高中之前近視，度數會上升的很快，提醒學童及民眾用眼，要遵守「20-20-20原則」，即用眼20分鐘、休息20秒、同時看向20呎（大約6公尺）遠處，避免過度用眼。

眼科主任胡朝乾則分享白內障手術已由超音波乳化術，進展到現在的奈焦飛秒雷射，不僅傷口小、不需縫合，且低能量、更精準，讓術後副作用降到最低。專長黃斑部的鄭成國主任表示，黃斑部在視網膜正中央，雖然只有5mm，但掌管9成以上的視力，黃斑部出現出血、水腫、裂孔或是長纖維膜，都是廣義的黃斑部病變，由於其無疼痛感，且外觀也無異狀，不易察覺，不少病患就醫時，由於已拖延太久，結果造成視力無法回復，提醒病患一旦察覺視力無故衰退，最好及時就醫找出原因。

病變無感 患者易忽略

新光醫院副院長洪子仁表示，近年台灣民眾眼科門診上升6％，高於整體門診平均，與現代人使用3C產品頻繁有關，也凸顯民眾對於眼科門診的需求，新光醫院因而在聖賢大樓成立眼科中心，將診間、驗光室及手術室全都集中同一層樓，提供病患專業、方便的醫療服務。

(中國時報)