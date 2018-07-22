大學博覽會 亞大獎學金480萬

2018大學校院博覽會登場，亞洲大學在場中設攤、擴大招生，現場氣氛熱絡。（林欣儀攝）

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中國時報
／台中報導

2018大學校院博覽會21日登場，各校紛紛使出渾身解數，盼吸引考生及家長青睞。亞洲大學除推出高額獎學金及就業接軌等辦學優勢，更在會場中設置身心健康檢查站及失能體驗站，考生、家長還能穿戴高齡者及半身麻痺者模擬裝備，切身感受失能者的不便。

「健康久久！成功老化！」亞大健康產業管理系主任葉玲玲帶領學生站在大博會前高呼口號，學生並以腦波情緒感應球協助參觀者檢測情緒狀態、檢測健康體能，也協助他們穿戴半身麻痺者模擬裝備，體驗老人駝背、耳背及手腳不靈活的狀況，吸引許多考生與家長參與。

亞大副校長兼教務長陳大正表示，營運近2年的亞大附屬醫院獲評為「教學醫院」，成為該校學生實習場域，帶動護理、聽語及視光、職能治療、保健營養、社工等國考證照學系，學生取得證照畢業後平均月薪達50K，另醫院也提供有意願留院服務的大三、大四學生獎助金，至今已有52人獲得。

陳大正說，為提升學生職場就業力，亞大夜間設有職場專業證照、多益與托福英檢等免費加強班，並與上銀、元大、巨大等台灣知名企業，及新加坡、日本、大陸等128家品牌企業合作，今年即有200名學生到海外企業實習，表現優秀者可保證就業。

「高額獎學金，看得到也領得到！」陳大正強調，亞大提供新生入學獎學金最高可領480萬元，近5年來已發出5600萬元獎學金，其中3人更因「放棄台大、選亞大」獲360萬元。

此外，陳大正說，因應人工智慧AI時代來臨，亞大也獲教育部核定設立「人工智慧學院」，並與台灣微軟、台灣人工智慧學校簽約合作，盼提升學生國際移動力、強化就業力。

(中國時報)

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