台陸名校 砸重金搶資優生

2018年07月22日 04:10 中國時報 李侑珊 ／台北報導 ／台北報導

由旺旺中時媒體集團主辦的「2018大學校院博覽會」昨日登場，香港城市大學、香港教育大學、寧波諾丁漢大學等陸港知名大學皆參展，由於大陸及香港大學近來追求國際化，台生選赴兩地念大學，多出自於就業考量，或是在雙語環境就學，有助於再出國深造，但這些學校招生條件高，香港城市大學便要求考生指考成績4科達頂標，瞄準的是台灣資優生。

「2018大學校院博覽會」昨起連續兩天在台灣大學綜合體育館舉行，本次活動計有海內外30個參展單位，其中包含多所台灣知名大學，另也有香港教育大學、香港城市大學及寧波諾丁漢大學等多所陸港知名大學參展。

香港城市大學高級環球事務主任周家恆表示，該校過去只參展2月的展期，今年第一次報名7月的展期。該校招收台生的門檻，學測至少要達70級分，指考各科也要頂標。

香港教育大學環球事務處經理何靜說，該校招收台生，主要看的是學測成績，在5項考科中，最重視的是英文要達頂標，其他科目原則上皆為均標，但仍需以錄取科系的專業要求為主。

寧波諾丁漢大學教學副校長May Tan-Mullins說，該校為中外合辦大學，採取全英語教學，近來不少優秀台生報讀，其中有北一女、高雄女中以及薇閣高中的台生。至於成績方面，寧波諾丁漢大學工作人員說，今年有招到一名學測69級分的台生，攻讀數學系，並申請「2+2」計畫，即兩年在大陸，兩年赴英國就讀；為吸引到更多資優台生，校方也釋出獎學金，即學測68級分，可獲得9萬元人民幣的全額獎學金（不含住宿費），學測達頂標生，則可獲得獎學金4.5萬人民幣，近兩周已有15名台生成功申請。

不少台灣大學祭出高額獎學金刺激招生，除亞洲大學外，南華大學亦針對指考分數位居於全國前25％至40％的考生，提出4年全免學雜費、免住宿費的優惠條件。

(中國時報)