臨床醫師讀博士 逆勢增長

2018年07月22日 04:10 中國時報 簡立欣 ／台北報導 ／台北報導

近日教育部公布106學年各校學生數前5大細學類，其中「醫學」博士班受臨床醫學就讀學生顯著增加的影響，共有1688人、排名躍升第2，僅次於電機與電子工程2679人；「醫學」博士生占比更從10年前97學年度的4.5％增為6.0％。再調查10所開設博士班的醫學類校院，就讀臨床醫學共有667人，占了將近4成。

臨床醫學系學生讀完7年，就可以考醫師執照，為何還要辛苦回去讀博？有網友表示，很多醫學系學生畢業後在大醫院偏僻分院「蹲點」，攻讀博士班才能升遷，回到公立醫學中心。不過一位醫學系教授反駁表示，如果只為薪水或升遷，不必非要讀博士學位，何況讀博時還少賺，當一個門診爆滿的名醫比較划算。

陽明大學教授高閬仙觀察發現，通常這些讀完醫學士之後又讀博士的，都是對研究有非常大的興趣和好奇心，臨床做了一陣子，看到現象，想更上一層樓了解疾病機制，就來念博士，又回饋到臨床，提升醫術並精進整體醫療水準。

台北醫學大學副校長吳介信說，北醫很多臨床醫師回來讀博，而很多好的臨床研究來自這些「醫師科學家」，帶來許多正面效益，吸引更多醫師回來當學生。

吳介信和高閬仙不約而同表示，台灣要立足世界，大概最有機會就是生醫領域，尤其人工智慧投入醫療之後，生醫產業的自動化需求、人才需求非常高，「這也回答了為何醫學博士生會異軍突起，因為不只臨床醫學，很多生醫產業都需要高端人才。」

(中國時報)