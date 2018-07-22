臨床醫師讀博士 逆勢增長

友善列印
中國時報
／台北報導

近日教育部公布106學年各校學生數前5大細學類，其中「醫學」博士班受臨床醫學就讀學生顯著增加的影響，共有1688人、排名躍升第2，僅次於電機與電子工程2679人；「醫學」博士生占比更從10年前97學年度的4.5％增為6.0％。再調查10所開設博士班的醫學類校院，就讀臨床醫學共有667人，占了將近4成。

臨床醫學系學生讀完7年，就可以考醫師執照，為何還要辛苦回去讀博？有網友表示，很多醫學系學生畢業後在大醫院偏僻分院「蹲點」，攻讀博士班才能升遷，回到公立醫學中心。不過一位醫學系教授反駁表示，如果只為薪水或升遷，不必非要讀博士學位，何況讀博時還少賺，當一個門診爆滿的名醫比較划算。

陽明大學教授高閬仙觀察發現，通常這些讀完醫學士之後又讀博士的，都是對研究有非常大的興趣和好奇心，臨床做了一陣子，看到現象，想更上一層樓了解疾病機制，就來念博士，又回饋到臨床，提升醫術並精進整體醫療水準。

台北醫學大學副校長吳介信說，北醫很多臨床醫師回來讀博，而很多好的臨床研究來自這些「醫師科學家」，帶來許多正面效益，吸引更多醫師回來當學生。

吳介信和高閬仙不約而同表示，台灣要立足世界，大概最有機會就是生醫領域，尤其人工智慧投入醫療之後，生醫產業的自動化需求、人才需求非常高，「這也回答了為何醫學博士生會異軍突起，因為不只臨床醫學，很多生醫產業都需要高端人才。」

(中國時報)

台陸名校 砸重金搶資優生 第5億旅客 爽搭高鐵1年無限次

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。