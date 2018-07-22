第5億旅客 爽搭高鐵1年無限次

2018年07月22日 04:10 中國時報 陳祐誠 ／台北報導 ／台北報導

這幾天搭高鐵，記得保存票根，以免錯過大獎！台灣高鐵旅運人次截至20日止，累計售票已達4億9962萬6525張，即將跨越5億大關，估計未來3天內會產生第5億名旅客，高鐵將尋找這名幸運兒，送出1年不限區間、無限搭乘的紀念年票。

不只第5億乘客有大獎，第5億人次的前2名及後2名旅客，也可以獲得不限路線的「高鐵假期雙人遊」；而從4億9900萬名旅客開始，每10萬旅次旅客產生時，也可獲得商務艙車票4張。

台灣高鐵公司指出，贈獎活動推出之後，17日在桃園站已產生首名「加碼獎」得主，累計已出現7名幸運旅客。根據高鐵公司統計，截至昨日為止，累計售票張數已達4億9962萬6525張，依照日均旅運量推測，高鐵第5億人次很快就會誕生。

高鐵公司強調，統計數字是以「購票認定」而非「搭車認定」。也就是說，接下來幾天提前購買車票為旅程作安排的人，也有機會中獎。

高鐵公司呼籲，近日有購票的旅客，可以到「跨越五億 美好生活」活動網站中，查尋自己的票號是否中獎，手機訂票也會顯示票號，發現自己中獎的旅客，請儘速與高鐵公司聯絡。

高鐵公司另於全線12座車站舉辦「拍照打卡大募集」，即日起至7月31日止，旅客在任一高鐵車站，於臉書或Instagram打卡「所在站名」並與「活動版面」合照，寫下「跨越五億美好生活」，標註「#台灣高鐵」、「#跨越五億美好生活」、「#lookingforyou」並設定為公開分享，即有機會獲得標準車廂車票2張，限量150份。

(中國時報)