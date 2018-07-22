終結看天吃飯 蓮霧保單問世

2018年07月22日 01:21 中國時報 黃有容 、 廖德修 ／台北報導 ／台北報導

最近香蕉、鳳梨價格崩跌，農業產銷失衡再成焦點，終結農民看天吃飯宿命，金管會表示，近年氣候異常，歷年農業損失頻率和幅度都不小，為協助農委會推動農業保險，金管會20日審核通過第1張針對蓮霧設計的氣候指數型保單。金管會保險局官員表示，目前木瓜保單正在審核中；另外，保險業者也正在規畫鳳梨、棗子等農業保單。

氣候異常 果價波動大

聖嬰現象造成氣候異常，不是生產過剩、就是天災造成減產、價格巨幅波動，不僅不利農業產銷秩序健全，也嚴重影響農民權益，為保障農民權益，農委會攜手金管會出招，鼓勵保險業者配合政策研發農業保險商品。

據了解，自2015年開辦至今，已推出梨、芒果、水稻、釋迦、養殖水產，和家禽流感等保單。但金管會20日再通過的「台灣產物屏東地區颱風風速及降水量參數蓮霧保險」及「台灣產物屏東地區颱風風速及降水量參數蓮霧保險溫度參數附加保險」，則是針對蓮霧設計的第1張蓮霧天災險保單。

設定氣候指數型保單

金管會表示，這張蓮霧保單的賠付條件，是以颱風風速或累積降雨量達到約定起賠點，另外可依自身需求加保「溫度參數附加保險」，以低於約定溫度達一定時數以上作為啟動保險契約賠付要件。

屏東蓮霧產量占全國7成以上，據屏東縣政府農業處3月的說明會內容，起賠點計算為颱風風速達到11級風、豪雨連續累積5天且累計雨量達600毫米，低溫部分起賠點則是溫度低於攝氏10度、連續8小時；主險費率為保險金額的16％，溫度參數附加險費率為4.78％。

近3年損失率逾100％

據金管會保險局資料，農業保險首張保單於2015年9月開始銷售，2016年總投保件數157件，總保費收入507萬元，因各保險業者配合農委會政策，陸續推出水稻、芒果和釋迦保單，2017年總投保件數大增到4806件，總保費收入達3847萬元。不過，農業保險投保率低且集中，只要一個地區受災，保險公司就會大失血，過去3年總計損失率，也就是保費和理賠金額的比率，超過100％。

即使如此，為穩定農民產業收入，農業保險仍持續積極推行中。官員表示，今年價格崩跌的鳳梨、香蕉等水果，已有保險業者積極規畫，其中，木瓜和鳳梨保單有望在今年推出，另外棗子、香蕉也正在規畫中。

金管會保險局官員指出，木瓜保單已經進入審核程序，正待補件。

(中國時報)