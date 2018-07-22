屏東蓮霧農 投保意願高

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中國時報
／屏東報導

金管會於20日審核通過「台灣產物屏東地區颱風風速及降水量參數蓮霧保險」及「台灣產物屏東地區颱風風速及降水量參數蓮霧保險溫度參數附加保險」，目前大多農民對於針對風速及降水量的主保險有意願參加，對於寒害的附加保險則仍在觀望。

屏東縣目前種植蓮霧面積較大的鄉鎮為東港、林邊、南州、佳冬、枋寮，農政單位和保險公司幾個月前就到這幾個鄉鎮開座談會，邀請農民前來了解保險內容，徵詢其參加意願，並請農民提出想法及疑問。

林邊地區農會總幹事黃金順表示，林邊目前大概有400個蓮霧農，座談會邀請約40個農民參加，農民比較擔心的是保險後還能不能領天然災害補助，需不需要勘災等，知道保險和補助金可雙領及不需要勘災後，大約一半都表示有意願。

南州鄉果樹（蓮霧）產銷班第一班長蔡順得表示，南州有500多名蓮霧農，座談會時很多人去聽，據他了解大部分農民都有意願。他自己則只想參加風速及降水量主保險，不想參加溫度附加保險。

主要是因為台灣容易遇到颱風及豪雨，寒流的機會則比較少；加上理賠參數除了中央氣象局的風速、降水量、溫度資料外，還要看持續時間多久做標準，屏東位於熱帶，很少會有長時間寒流，因此不會想要投保附加險。

屏東縣政府農業處長黃國榮說，之前開辦的水產、高接梨、芒果等的保險都只有主險，蓮霧是第一個有附加險的農特產。主要是蓮霧最怕低溫，所以設計溫度附加險讓農民可以自由選擇是否加保，更有彈性。

他說，農民最在意的政府分擔保險費用部分，目前仍在爭取中央政府補助，不過依據之前的例子，縣府有信心爭取到，請農民放心。

(中國時報)

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