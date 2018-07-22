配合政策 保險業「沒想過賺錢」

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中國時報
／台北報導

農委會積極推動農產保險，不過成效並不好。據農委會金融局統計，水果類項目覆蓋率近年平均不到1％，而據金管會保險局提供數據，累計2015年至2017年，總保費收入約4600萬元，總賠款金額卻高達4515萬元，保險業者幾乎全數賠錢。保險業者坦言，農業保險對於業者來說，是「配合政策」目的，對賺錢沒有期待。

農委會金融局年初提出的報告指出，包括梨、芒果、釋迦等水果類項目，覆蓋率都很低，釋迦和芒果皆沒有超過1％，梨則是2.56％，只有水稻稍微好些，二期水稻覆蓋率達7.37％，農委會補助保費最高達5成，但是農民不一定埋單。

保險業者表示，在投保率不高的情況下，賠款金額大多數超過保費收入，業者「沒想過要賺錢」，但是由於現在市淡，政府又積極推動，只要農委會提出想做哪些農產項目，業者們還是會分別選擇一些品項來規畫。

台灣地狹，又位於天然災害高風險地區，保險業者指出，同一項農產品產區高度集中，只要一受災，就是整區全賠，賠款金額驚人；反觀大陸的農業保險為什麼能做起來，就是因為地廣、產區較分散，同一品項不會同時全部出險。業者認為，台灣目前已有的農業保單中，大概只有水稻保單，因產區分布多，相較之下不會慘賠。

「做農業保單真的不是為了賺錢！」業者說，現在剛推行兩三年，業界將繼續觀察狀況，當然為了農民和政府政策，仍會陸續規畫不同農產項目的保單。

(中國時報)

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