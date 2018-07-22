越南總理視察台塑鋼廠 王文淵報喜

越南總理阮春福（前左）20日再度親赴視察台塑河靜鋼鐵廠第2高爐點火運作情況。（台塑提供）

友善列印
中國時報
／台北報導

籠罩在美國祭出232條款，發動全球鋼鋁貿易戰之際，台塑集團在越南鋼鐵廠布局，意外躲過戰火，異軍突起。台塑集團越南河靜鋼廠第2號高爐今年5月順利點火，目前已進入量產階段。總裁王文淵表示，河靜鋼鐵廠全能生產後，預計台塑企業營業額可從39億美元提高到48億美元。

越南總理阮春福20日在部會中央首長及河靜省書記陪同下，至台塑河靜鋼鐵廠視察第2號高爐點火後運轉情形。王文淵、河靜鋼鐵董事長陳源成及中鋼董事長翁朝棟、日本JFE公司副社長北野嘉九都專程到廠親自接待。在參訪會議中，王文淵做了上述表示。

台塑早就瞄準東協，河靜鋼鐵近年更獲當地企業注資，有助越鋼在地深耕，加速東協市場開拓和布局，在陸美貿易戰陰影下逆勢成長。河靜鋼鐵第2號高爐在今年5月18日順利點火，鋼廠已進入量產階段，台塑集團預估，今年2座高爐可產出500萬噸鐵水，營業額預估可達到26億美元。

王文淵在參訪會議中表示，台塑企業目前在越南投資146億美元，河靜鋼鐵廠全能生產之後，台塑企業在越南的營業額，預估將從2018年的39億美元，提高到48億美元，對越南經濟的貢獻將逐年提高。第2號高爐預計將在2019年達到年產700萬公噸的全能生產。

本次視察重點包括生態池、高爐廠、熱軋廠及港口，過程間，阮春福對河靜鋼鐵的生產、環保設施及港口作業都給予高度肯定。河靜鋼鐵創造超過1萬2000個就業機會，推動多項社會公益活動，阮春福也要求中央及地方政府協助確保投資環境。

(中國時報)

配合政策 保險業「沒想過賺錢」 美財長 關切人民幣貶值

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。