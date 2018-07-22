越南總理視察台塑鋼廠 王文淵報喜

2018年07月22日 01:21 中國時報 黃有容 ／台北報導 ／台北報導

籠罩在美國祭出232條款，發動全球鋼鋁貿易戰之際，台塑集團在越南鋼鐵廠布局，意外躲過戰火，異軍突起。台塑集團越南河靜鋼廠第2號高爐今年5月順利點火，目前已進入量產階段。總裁王文淵表示，河靜鋼鐵廠全能生產後，預計台塑企業營業額可從39億美元提高到48億美元。

越南總理阮春福20日在部會中央首長及河靜省書記陪同下，至台塑河靜鋼鐵廠視察第2號高爐點火後運轉情形。王文淵、河靜鋼鐵董事長陳源成及中鋼董事長翁朝棟、日本JFE公司副社長北野嘉九都專程到廠親自接待。在參訪會議中，王文淵做了上述表示。

台塑早就瞄準東協，河靜鋼鐵近年更獲當地企業注資，有助越鋼在地深耕，加速東協市場開拓和布局，在陸美貿易戰陰影下逆勢成長。河靜鋼鐵第2號高爐在今年5月18日順利點火，鋼廠已進入量產階段，台塑集團預估，今年2座高爐可產出500萬噸鐵水，營業額預估可達到26億美元。

王文淵在參訪會議中表示，台塑企業目前在越南投資146億美元，河靜鋼鐵廠全能生產之後，台塑企業在越南的營業額，預估將從2018年的39億美元，提高到48億美元，對越南經濟的貢獻將逐年提高。第2號高爐預計將在2019年達到年產700萬公噸的全能生產。

本次視察重點包括生態池、高爐廠、熱軋廠及港口，過程間，阮春福對河靜鋼鐵的生產、環保設施及港口作業都給予高度肯定。河靜鋼鐵創造超過1萬2000個就業機會，推動多項社會公益活動，阮春福也要求中央及地方政府協助確保投資環境。

(中國時報)