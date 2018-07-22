美財長 關切人民幣貶值

美國財政部長穆努欽20日表示，正在密切注視大陸人民幣近期走弱的趨勢。（路透）

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中國時報
／綜合報導

G20財長會議前夕，美國財政部長穆努欽20日在巴西接受外電訪問時表示，正在密切注視大陸人民幣近期走弱的趨勢，分析是否涉及貨幣操控，審查結果預計將會發表於10月15日的半年度財報。

美國總統川普20日明白指出大陸及歐盟正操縱匯率以強化競爭力，這席談話已讓華爾街人士判定為川普已為貨幣戰拍板。而面對川普的貿易戰戰線正從關稅拉到匯率，專家們擔心全球金融市場恐面臨重大衝擊。

專家表示結局可能會很悲慘，陸美歐以外的其他貨幣都將受影響，並波及油市、股市和其它市場，造成全球金融秩序大亂。

G20財長會議周末在阿根廷布宜諾斯艾利斯登場。屆時穆努欽將和英、加、法、德、義、日等國一同商討對大陸的經濟政策。

穆努欽20日在被外電問及是否擔心大陸會利用人民幣作為陸美貿易戰的武器時，他說：「我沒有說過這是否是一種武器，但毫無疑問，人民幣貶值會為大陸創造不公平的優勢。我們會小心檢視他們有否操控貨幣。」

人民幣在第二季開始大貶，自第一季末以來已貶值7.5％，來到6.767人民幣兌1美元，不僅創下今年新低點，也是1994年來最大的季度貶幅。

川普在G20財長會議前夕，貼文指控「大陸、歐盟都在操縱他們的匯率並實施低利率政策，美國的競爭優勢正在流失。」緊接著穆努欽直言人民幣貶值會為大陸創造不公平的優勢，都讓外界嗅到全球貿易戰轉向貨幣戰的氣息。

穆努欽重申，大陸若真誠做出有意義的改變，美國準備與大陸達成貿易協定，該做的改變包括保護美國的知識產權、結束強迫性的技術轉讓、共組合資企業，讓美國企業有機會在大陸公平競爭。

另外，出席G20財長及央行行長會議的德國財長修爾茨（Olaf Scholz）表示，他並不預期這次G20會議能為解決全球貿易糾紛帶來實質解決方案，目前看來，並無跡象顯示G20會議在緩解貿易爭端方面能取得重大進展。

(中國時報)

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