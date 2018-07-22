阿公店裡 5國撈女笑看浮沉

2018年07月22日 04:10 中國時報 陳鴻偉 、 林郁平 ／台北報導 ／台北報導

持觀光名義來台的泰籍女子，最近現身萬華阿公店坐檯，為了讓客人高興，還自備翻譯。（民眾提供）

有50多年歷史的萬華阿公店，近20年來生態迭變，最早全是台灣小姐天下，後來大陸女子加入，因為團結一心手段又高，迅速搶走大半市場；10年前冒出越南、柬埔寨籍小姐，更敬業更敢玩也取得一席之地，不料今年再竄出更年輕的泰國小姐，5路人馬相互廝殺，在這塊聲色之地，上演一幕幕爭奇鬥艷的搶客戲碼。

萬華區的阿公店，集中在華西街、廣州街和三水街一帶，大部分設備裝潢老舊，小姐年齡層較高，收費較中山區酒店便宜，是中低階層人口常去的娛樂場所。

業者德哥回憶，過去在酒店上班的小姐，有年紀之後「門前冷落車馬稀」，轉到阿公店繼續上班，當時大部分清一色都是台灣人。

台灣徐娘老 陸女搶地盤

約15年前，阿公店台灣小姐年紀都來到40歲，甚至5、60歲，價格再便宜，也已失去競爭力，業者為求生存才開始引進大陸女子。

德哥說，大陸女子出現後，展現相對「敬業」的工作精神，如照三餐對酒客噓寒問暖、開口閉口叫老公，讓客人有「談戀愛」的感覺，她們另一特點是團結，「福清幫」、「福州幫」，遇到事情炮口一致對外，不爽就罷工集體跳槽。

同鄉搞團結 不爽就跳槽

台灣業者、小姐節節敗退，很多店家後來只能看陸女臉色，因為不能惹她們不高興，都不來上班，店家只能開天窗、關門大吉，甚至有陸女開口要求插股、分紅。

再後期又加入越南、柬埔寨，她們多半是取得身分證的外籍配偶，德哥觀察，這些國家都是母系社會，非常有責任感，相對大陸小姐也沒那麼油滑，可說更加敬業、真誠，所以很受酒客喜愛。

越柬妹敬業 榨乾客荷包

有些客人想追小姐，她們就要對方來捧全場，買包包買錶討歡心，然後進階到家人生病動手術、自己投資開麵包店，理由一堆點滴榨乾對方。

小姐們在客人前爭風吃醋、撒嬌，有的其實是演給他們看。德哥笑說，她們私底下好得很，還會研究怎樣讓客人開心，以為自己很有行情，這些都是歡場伎倆，不過不少男人就愛這味，這行也才會歷久不衰。

(中國時報)