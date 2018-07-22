治安換投資 這算盤虧大

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中國時報

根據經濟部投審會統計，我國與新南向國家在今年上半年，雙向投資金額都明顯減少縮水，官方雖有不同解釋，澄清新南向並未降溫，但對一般民眾而言，實在感覺不出來新南向政策帶來的好處，甚至未蒙其利先受其害，尤其我國給東南亞國家免簽，對方卻未給國人相同平等的待遇，更讓民眾難以接受。

政府日前剛宣布對菲律賓、泰國、汶萊等國民免簽來台延長1年，並宣稱考量泰國人士來台從事性交易情況加劇，因此將停留時間縮短為14天，但警方不諱言說影響有限，尤其不少外籍女子根本抱著被抓到再說的心態，在台逾期停留、能撈就撈，在欠缺審核管理機制下，要杜絕來台賣淫淘金潮相當困難。

這些「觀光客」來台不僅沒什麼消費，反而平均每人可從台灣賺走10萬元，除造成國內色情氾濫、治安問題外，先前台東、台南都傳出賣淫泰女有愛滋病，讓許多尋芳客人人自危，也嚴重危害國內公衛。

還有較不為人知的農業部分，不少農民直言，新南向無法將辛苦種植的水果銷到這些國家，反有些政商人士挾著龐大資金，及「配合」政府政策，將國內優良水果品種、栽種方法，整個移植到東南亞，再將產品賣到大陸，嚴重影響農民生計。國人對新南向無感，甚至產生反感，新南向帶來的問題，政府不該視若無睹。

(中國時報)

阿公店裡 5國撈女笑看浮沉 賣淫扒竊販毒詐欺 新南向隱憂

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