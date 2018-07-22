賣淫扒竊販毒詐欺 新南向隱憂

新南向隱憂，圖為中機站日前首次破獲台泰聯手在台設置機房詐騙泰國人案，大批泰國籍男女來台受訓，加入詐騙集團行列。（馬瑞君翻攝）

友善列印
中國時報
／台北報導

政府推動新南向政策，給予東南亞國家免簽待遇2年以來，外籍人士在台犯罪或賣淫等問題層出不窮，去年所涉刑案更創下歷史新高。警方統計，去年近3000名外籍嫌犯，逾9成來自越南、泰國、印尼、菲律賓等東南亞國家，其中越南籍占46.40％最多，這還不包賣淫等違反社維法案件及數倍以上的犯罪黑數，在大開方便之門下，已造成國內治安隱憂。

東南亞國家人士利用免簽來台，除了真正從事觀光旅遊，為數不少的人是來台淘金。其中，以賣淫最常見，這些外籍女子兵團以便宜、敢玩迅速在台打出名號，不僅讓尋芳客趨之若鶩，也改變了國內色情行業生態。

警方說，尤其泰國籍女子，除了攻佔北市阿公店，連基隆鐵支路等傳統風化區，都可以見到剛下飛機、拉著行李箱就來報到、準備接客的泰女。警方統計，2015年全台僅查獲1名泰女賣淫，去年上半年暴增到122人，在查獲的社維法案件中，近8成都是東南亞籍女子，今年也曾破獲越南籍逃逸女移工，專門吸收家鄉姊妹組成網路應召集團。

此外，還有越南籍扒竊集團在北市各百貨公司肆虐，菲律賓嫌犯在世貿珠寶展下手行竊，都造成不少財損。另去年外籍嫌犯涉及毒品案較前年增加4成2；詐欺案也連續3年逐年攀升，犯罪型態日趨國際化，讓警方相當重視。

警方發現，走私K他命多從大陸經馬來西亞來台，因此，目前查獲運毒外嫌以馬籍人數最多，今年1月高雄小港機場就查獲5名馬籍男女身上夾藏逾10公斤K他命。

檢警也曾破獲泰國籍嫌犯來台加入詐騙機房，幫忙打電話詐騙泰國民眾。泰國警方發現該國詐騙問題日趨嚴重，今年5月還啟動「台泰共打機制」，首度與刑事局大規模同步查緝詐團。

(中國時報)

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