死者父怒應先出手打死他

2018年07月22日 04:10 中國時報 張妍溱 ／台中報導 ／台中報導

南投車廂運屍案的死者父親，提到女兒，神情哀戚。（張妍溱攝）

莊姓男子在國道6號自撞車禍，警方意外在後車廂發現女屍，檢方21日相驗，被害李女的脖子有明顯勒痕，將擇日解剖釐清死因。莊男坦承在汽車旅館房間內與女友爭吵，憤而勒斃對方；李女父親氣憤說「應先出手打死他」。莊經檢察官訊問後，以涉犯殺人重罪且有逃亡、串證之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

莊嫌供稱，他與女友18日投宿台中市南區一家汽車旅館，2人為了錢再度爭吵，女友情緒失控吼叫、拿東西丟他，不讓他睡覺，他氣得揮拳毆打女友頭部，導致昏迷，再用浴巾勒斃，直到斷氣。

莊嫌坦承，女友斷氣後失禁，他先把屍體搬到浴室清洗，再抱放在汽車副駕駛座，用外套蓋住，19日上午運屍到中市大里區另家摩鐵內清洗，20日退房離開前將女友屍體移到後車廂，前往南投尋找棄屍點，途中恍神出車禍，被警方查獲。

李父20日哽咽地說，女兒認識莊男後，2人在中市南區租屋同居，僅見過莊3、4次面，最後1次見到2人在13日；女兒個性較強勢，報喜不報憂，但沒有做對不起男方的事，6年前認識莊後，沒聽過2人有衝突或抱怨莊，他曾勸女兒若喜歡人家，就趕快嫁一嫁，若知道結果會如此，「應該先打死他！」

莊男受雇的禮儀公司業者也至相驗現場關心，自稱莊男伯父的禮儀公司陳姓經理說，莊男到處打零工維生，1年前透過禮儀公司老闆娘引薦兼差跑腿工作，1個月才賺1萬多元，曾聽莊男抱怨，李女夏季全天開冷氣，電費、電話費近2萬元，常向他伸手要錢，可能2人常為此爭吵。

警方在莊男車上發現已打開的農藥。莊供稱，本想喝農藥自殺，但喝了一口覺得難入口馬上吐掉，很後悔一時失去理智殺了人。有員警私下說，莊留置警局一天一夜，吃得飽睡得好，殺人後能安心吃睡，可以理解，因為台灣很久沒有執行死刑了。

(中國時報)