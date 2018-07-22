左爆胎 右癟氣 IDF神降落

2018年07月22日 04:10 中國時報 程炳璋 、楊佳穎／綜合報導 、楊佳穎／綜合報導

台南空軍基地編號1503的IDF戰機，21日上午9時許在完成例行訓練降落時，左主輪爆胎、右主輪癟氣，造成飛機偏離跑道，幸好飛行員依緊急程序處理，機身輕損，人員平安，事件並未影響任何軍民用飛機起降。空軍也已組專案小組調查事件肇生原因，避免類案再生。

6月漢光演訓時，1架F16戰機撞山墜機，飛行員吳彥霆殉職，昨天台南空軍443聯隊IDF戰機又傳爆胎事件，讓人捏把冷汗。

軍方表示，編號1503的IDF戰機，昨日上午7時許進行例行性訓練飛行，2個小時後降落台南空軍基地跑道，飛機的左主輪卻爆胎、右主輪癟氣，造成落地後高速行駛的戰機偏離跑道，衝到草坪上。

幸機上飛行員依照緊急程序處理，飛機駛離跑道後未再失控，安全停在跑道邊的草坪上，443聯隊表示，機上的飛行員未受傷，戰機輕微受損。

台灣空軍去年也在7天內發生4架戰機輪胎癟氣現象，其中1架是台南空軍基地的IDF戰機，3架是高雄岡山基地的教練機。軍方表示，有很多原因都可能造成癟氣或爆胎結果，尚須事後檢查。

443聯隊表示，飛機爆胎可能原因包括材質、良率或者熱脹冷縮問題，飛機飛行時，高空環境氣溫低，落地時溫度30度且有摩擦熱，都是可能的爆胎原因。

這架受損的IDF戰機停靠在跑道旁草坪，有不少軍方維修人員聚集在戰機下方檢修，爆胎原因尚待進一步調查釐清。

(中國時報)