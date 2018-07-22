左爆胎 右癟氣 IDF神降落

友善列印
中國時報
、楊佳穎／綜合報導

台南空軍基地編號1503的IDF戰機，21日上午9時許在完成例行訓練降落時，左主輪爆胎、右主輪癟氣，造成飛機偏離跑道，幸好飛行員依緊急程序處理，機身輕損，人員平安，事件並未影響任何軍民用飛機起降。空軍也已組專案小組調查事件肇生原因，避免類案再生。

6月漢光演訓時，1架F16戰機撞山墜機，飛行員吳彥霆殉職，昨天台南空軍443聯隊IDF戰機又傳爆胎事件，讓人捏把冷汗。

軍方表示，編號1503的IDF戰機，昨日上午7時許進行例行性訓練飛行，2個小時後降落台南空軍基地跑道，飛機的左主輪卻爆胎、右主輪癟氣，造成落地後高速行駛的戰機偏離跑道，衝到草坪上。

幸機上飛行員依照緊急程序處理，飛機駛離跑道後未再失控，安全停在跑道邊的草坪上，443聯隊表示，機上的飛行員未受傷，戰機輕微受損。

台灣空軍去年也在7天內發生4架戰機輪胎癟氣現象，其中1架是台南空軍基地的IDF戰機，3架是高雄岡山基地的教練機。軍方表示，有很多原因都可能造成癟氣或爆胎結果，尚須事後檢查。

443聯隊表示，飛機爆胎可能原因包括材質、良率或者熱脹冷縮問題，飛機飛行時，高空環境氣溫低，落地時溫度30度且有摩擦熱，都是可能的爆胎原因。

這架受損的IDF戰機停靠在跑道旁草坪，有不少軍方維修人員聚集在戰機下方檢修，爆胎原因尚待進一步調查釐清。

(中國時報)

死者父怒應先出手打死他

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。