美學者警告 台面臨雙重風險

美國戴維森學院教授任雪麗說，美國不再是可靠盟友，台灣處於非常危險狀態。(摘自Wilson Center)

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中國時報
林勁傑／綜合報導

在陸委會委託民主基金會與美國傳統基金會於華府合辦的兩岸關係研討會上，部分與會台灣學者認為，當下陸美兩國戰略競爭對台既是機會，也是挑戰。美國之音21日報導，美戴維森學院教授任雪麗（Shelley Rigger）則警告，美國現在不再是可靠盟友，川普政府使台灣處於險境，與以往不同的是，台灣現在同時面臨被美國套牢當成籌碼和拋棄的「雙重風險。」

台美18日於華府合辦「兩岸關係的機遇與挑戰」國際學術研討會，由陸委會主委陳明通率團出席，開幕式上陳明通發表的一席演說也引起兩岸間廣泛關注。

美國知名台海專家任雪麗指出，美國現在不再是台灣可靠盟友。美國總統川普上台至今，台灣沒有改變什麼，但是美國卻改變了很多，包括民主自由的價值觀不再受到重視，同盟關係受攻擊甚至被拋在一邊；同時，美國旨在幫助台灣減少國際社會孤立與邊緣化的核心工具TPP（跨太平洋夥伴關係協議），川普一上台就拋棄了。

外交政策不穩 不再可靠

「一旦川普覺得可以背著台灣與北京達成交易，台灣可能被拋棄。這種情況可以想像。」任雪麗認為，美國不再是可靠盟友，其外交政策不穩定，地緣戰略態勢面對孤立主義和干預主義的內在矛盾。

她強調，與過去不同，台灣現在面臨遭美納入陸美博奕和拋棄的雙重風險中。現在台灣處於非常危險狀態。台灣這個小實體比以往更具依賴性，若被美國捲入會被武器化，使台成為美反陸工具，白宮似乎把這看作是一個選項。

簽台旅法 台美拉近關係

不過，任雪麗說，川普上台以來，也為台灣帶來些好消息，包括美國沒有把台灣當作貿易制裁對象；但她補充可能不會持續很久。此外，川普簽署了《台灣旅行法》，讓台美關係更加強勁。

同樣出席研討會的遠景基金會執行長賴怡忠則稱，陸美在台灣問題上的結構性鬥爭將是零和遊戲，當北京採取行動引發美國反制後，會對台採取報復措施。

(中國時報)

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