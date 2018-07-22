川普遭爆付封口費 FBI掌握錄音

自稱與川普搞過婚外情的前花花公子玩伴女郎凱倫．麥克道格，曾被讀者票選為「1990年代第2性感玩伴女郎」。（翻攝自網路）

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中國時報
／綜合報導

《紐約時報》20日披露，美國總統川普的前私人律師柯恩，在2016年大選期間，祕密錄下他與川普之間對話，談及要付款給自稱與川普婚外情的前花花公子玩伴女郎凱倫．麥克道格。這卷錄音現掌握在聯邦調查局手裡。

報導引述知情人士稱，這段錄音是在總統大選投票前不久錄下，今年4月聯邦調查局突襲柯恩辦公室，扣押這份錄音。柯恩已停止受川普委任，美國司法部正在調查柯恩在川普競選期間，有否參與向宣稱與川普婚外情的女子付封口費，及相關行為有否違反競選經費條例。

柯恩為川普保守不少祕密，最近受訪時暗示可能背棄川普，與通俄門案特別檢察官穆勒合作，造成川普更大法律和政治威脅。

川普現任律師朱利安尼向《紐約時報》證實，川普確曾與柯恩討論付款給凱倫，但最終並未付錢。他還說，這段不到兩分鐘錄音，反而凸顯川普沒做錯事。整段對話沒一句顯示川普事先得知可能要付款。

今年2月，《紐約客》雜誌爆料，指川普與現任妻子梅蘭妮亞結婚後不到兩年，就勾搭上凱倫，凱倫記錄下這段婚外情，手寫成8頁文稿交與友人，轉交給《紐約客》。

《紐約客》稱，2006年6月川普在洛杉磯花花公子大廈錄製真人秀電視節目〈誰是接班人〉。數十位歷任《花花公子》玩伴女郎出席，黑髮、身材勻稱的凱倫是其中之一。凱倫2001年曾獲《花花公子》讀者票選為「1990年代第2性感玩伴女郎」，僅次於潘蜜拉．安德森。

凱倫寫道，川普對她一見鍾情，花花公子一位宣傳主管甚至戲稱，她有望成為川普下一任老婆。而後川普和凱倫私通。凱倫說，她與川普是兩情相悅。

2016年八卦小報《國家詢問報》的母公司曾支付凱倫15萬美元，要求她不公開她與川普之間的關係，該公司行政總裁是川普的好友。

(中國時報)

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