以球會友 劉結一盼兩岸體育多交流

2018年07月22日 04:10 中國時報 宋秉忠 ／北京報導 ／北京報導

大陸國台辦主任劉結一熱愛運動，特別是桌球，21日下午，他到了北京郵電大學海峽兩岸體育交流運動會桌球決賽現場，觀看球賽並頒獎後，換上球衣下場與兩岸選手友誼賽，一度為了救球跌倒。賽後台媒問到是否想到台灣打球？他回說：「哪兒都能打，歡迎台灣同胞來打球。」

劉結一友誼賽是和台灣女選手組隊男女混合雙打，與大陸學生隊對打。雖是友誼賽，劉結一打得很認真，中間一度為了救球而跌倒，所幸無大礙。

友誼賽後，劉結一揮汗接受兩岸媒體聯訪。問到是否願意到台灣打球、希望與哪位台灣名人打球？他回應：「乒乓球哪兒都可以打，也希望台灣同胞來大陸打球。我打球是為了交流，我知道台灣也有很多很好的運動員，他們在比賽中取得了很好的成績，希望他們越打越好。」

劉結一說，此次兩岸體育交流運動會，台灣來了1800多人，加上大陸參與者共計4000多人，氣氛熱烈，為兩岸關係向前進、走好，增添力量。很自豪參與到這樣的交流，「儘管我球打得不好，但我有很強的、跟大家體驗交流的意願」。

劉結一強調，這次運動會口號是：更親、更近、更強；更親指兩岸一家親，交流越多樣化、越直接，越好，像透過這次運動會，很多兩岸運動員變成好朋友。

第二是更近，就是兩岸應該越走越近，兩岸同胞心靈契合、有共同傳統、共同血脈，大家都應該參與到交流中來。

第三是更強，中華民族要更強，年輕人強，民族自然就強；大家應該積極投入兩岸關係和平發展，推進和平統一進程。

這次兩岸運動會桌球項目，台灣有6所大學組成16支球隊，大陸有15所大學20支球隊參加，台北市立大學獲男女團體賽雙料冠軍。

(中國時報)