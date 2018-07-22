環太軍演 美圖困陸在第一島鏈

2018年07月22日 04:10 中國時報 楊家鑫 ／綜合報導 ／綜合報導

今年排除共軍參加的環太平洋軍演中，美國陸軍和日本陸上自衛隊發射岸基反艦導彈，轟擊靶艦，並稱這次試射是要「引起大陸注意」。美軍的如意算盤是在第一島鏈關鍵海峽兩側部署反艦導彈，將大陸海軍封鎖在第一島鏈內。值得注意的是，日本石垣島旋將部署600人防空、反艦導彈和警備部隊。

大陸觀察者網引述美國《防務新聞》周刊報導指出，在12日的環太平洋軍演中，美軍退役的拉辛號登陸艦充當靶艦，被各國軍隊開火反覆命中，最終沉入海底。包括美國陸軍首次使用卡車牽引的「海軍打擊導彈」(NSM)展示實彈打靶。

報導稱，這次試射是驗證美國陸軍和日本陸上自衛隊聯合探討的「群島防禦」戰法，其內容大致是使用陸基兵力拒止大陸海軍在戰區間的機動，具體做法是在亞太地區的島鏈關鍵位置部署防空和反艦導彈。

按照美軍的如意算盤，第一島鏈上的關鍵海峽寬度大多不超過400公里，如果在海峽兩側都部署上射程超過185公里的NSM反艦導彈，就可以將大陸海軍封鎖在第一島鏈之內。

觀察者網引述軍事評論員指出，岸基反艦導彈發揮作用的唯一可能是己方艦隊失去制海權，只能靠陸軍反艦導彈利用複雜地形掩護進行「游擊戰」，「這戰略可沒高明到哪去」。與其說是要「引起大陸注意」，不如說是增強美國陸軍在亞太作戰發言權的「宮鬥」手段。

共同社日前披露，日本防衛省計畫在石垣島上部署500至600人規模的警備部隊和地對空、地對艦導彈部隊，石垣島當地官員已正式表態接受此部署。預期將惹來陸方不滿。

(中國時報)