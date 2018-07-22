國際體育賽 大秀創新科技

2018年07月22日 01:21 中國時報 陳文和 ∕綜合報導 ∕綜合報導

2018年南韓平昌冬奧會運用與第五代網路（5G）連結的虛擬實境裝置，提供觀眾擺脫導播視角、身歷其境自由沉浸於賽事之中的全新體驗。（摘自英特爾新聞室）

競技運動與科技創新進一步融合，是當前國際體壇一大發展趨勢。今年南韓平昌冬奧實驗性推出全球首見的第五代網路（5G）相關服務，測試此超高速網路形形色色的應用潛能。甫於俄羅斯落幕的世界盃足球賽，在引進新科技上也不遑多讓，諸如「影像助理裁判」（VAR）、球員「電子表現與追蹤系統」（EPTS）等亮點都讓人耳目一新。

大型國際體育盛會，是尖端技術的最佳展示場。南韓當局更將平昌冬奧會稱為「全球第一次資訊通信技術（ICT）奧運會」。南韓的韓國電信（KT）攜手三星電子和全球最大半導體公司英特爾，於平昌冬奧首次向大眾呈現5G超高速通信未來的康莊大道。

在平昌冬奧推出的5G應用服務主要有同步視角、互動時間切片、360度全景虛擬實境（VR）實況轉播等，「向觀眾提供全新的視聽感受」。同步視角是透過在選手、運動器材（如雪橇）安裝傳感器、超高解析度運動攝影機和配置5G通信模組，將選手視角的即時影像通過5G網絡傳送，讓網友可藉由手機或電視，獲得身歷其境的觀賽體驗。

藉助互動時間切片技術，觀眾則可自由選擇某時間段的比賽、觀賞角度，還能隨意回看賽事精采瞬間。360度全景虛擬實境實況轉播，則讓觀眾通過與5G網路連結的VR裝置，擺脫導播視角限制，鉅細靡遺地遊歷賽場裡每一角落，享受自由自在沉浸其中的樂趣。

VR+大數據 球團訓練利器

VR技術除為體育賽事轉播提供趣味無窮的選擇，也能與機器學習及大數據分析等技術結合，依據比賽戰術、對手情報與球場資訊等，建構高度模擬的三度空間訓練場景，不僅能克服天候不佳時無法訓練的問題，也讓選手賽前不必親赴賽事舉辦地練習，就能透過擬真對比賽場地瞭如指掌。換言之，其能針對選手與教練的具體需求，進行精準匹配、供應客製化訓練，提高訓練成效和比賽勝率。

為在平昌冬奧取得佳績，美國國家奧運滑雪隊賽前與提供虛擬實境沉浸式學習與訓練服務的STRIVR公司合作，聘請專業滑雪好手穿戴GoPro運動攝影機，拍攝平昌賽道上滑雪影片，據此設計出高擬真的動態模擬場景，供冬奧選手穿戴VR裝置、操作體感滑雪訓練機反覆摸索，以求實際上了賽道能駕輕就熟。

甫於俄羅斯落幕的世界盃足球賽，在科技應用上也別開生面。今年世足賽的科技主角無疑是首次導入的「影像助理裁判」（VAR），各球場上除主裁判、助理裁判與場邊裁判外，另於莫斯科國際廣播中心設VAR室，配置多組裁判輪流透過監視器，緊盯從遠端球場33組直播攝影機即時傳來的各種不同角度賽事影像，當需要確認「進球是否有效」、釐清「12碼罰球」等疑慮，即可由VAR介入，輔助主裁判做出最終裁罰。

VAR助理裁判 世足賽登場

初試啼聲的VAR雖有爭議，甚至被視為12碼罰球締造新猷關鍵因素，不過國際足總主席英凡提諾稱許，VAR讓足以影響比賽的關鍵判決，準確率提升到99.32％，是今年世足賽成功主因之一。世足賽另一讓人津津樂道的球員「電子表現與追蹤系統」，搭配球場內兩套光學追蹤攝影機，以及球員球衣背面的全球衛星定位與區域移動定位裝置，以及記錄心律等數據的微機電系統（MEMS）感測器，各球隊的場邊教練、數據分析師，可透過平板電腦掌握球員各種動作細節、心律、位置、速度等統計資料，有助教練團擬定戰術。

(中國時報)