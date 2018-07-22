跑步甩肉爽賺錢 汗幣正夯

2018年07月22日 01:21 中國時報 陳文和 ∕綜合報導 ∕綜合報導

我們常說「要活就要動」，如果出門走一走、流流汗就可賺到錢，想必大家會趨之若鶩，勤快外出活絡筋骨。歐美當紅的「Sweatcoin」（汗幣）以及 Bitwalk 等智慧型手機健身應用 App，號稱是「付錢給使用者的計步器」，鼓勵用戶「以汗水換取虛擬貨幣」。使用者或走或跑達到一定步數，即獲得若干額度的數位貨幣，累計起來可兌換合作商家的體育運動相關服務或產品，還能捐給慈善機構做公益。

不同於全球市值最大的比特幣依靠電腦運算「挖礦」，汗幣推廣到戶外活動身體以生產虛擬貨幣。這種健康的生財方式正大行其道，「Sweatcoin」當前在蘋果行動應用 App 商店「健康與健身類」排行榜（美國地區）獨占鰲頭，據開發商英國倫敦新創公司 Sweatco 官方網站統計，全體使用者累積室外運動步數已超過1兆6790萬步。

Sweatcoin讓玩家一舉兩得，既甩肉減重又有錢可拿，有媒體形容其為「給錢讓你瘦」的App。用戶每累計運動1千步就能獲得0.95個Sweatcoin數位貨幣，可換取空中反重力瑜伽課程、穿上後仍宛如裸足貼地的「赤腳運動鞋」，甚至iPhone、蘋果手錶，或是遊戲機，也可轉贈給其他用戶或拿來做善事。

Bitwalk也訴求使用者付出時間運動，並給予虛擬貨幣做為報酬。其用戶每走1萬步即產生1單位的Walking Dollars (W$)幣，可於網路商店或特約實體商店消費，也可轉換為現金。目前1單位W$幣值略低於1美元。

Bitwalk主要借助慣性傳感器的資訊、全球衛星定位系統的地理位置追蹤、移動速度偵測、用戶使用模式等，在其網路上確認及統計用戶步數。研發者宣示其技術提供用戶參與世界的新方式，期許開創可讓普世受惠的全球「新價值體系」，並強調此體系「平等、健康且負責」。

Bitwalk公司期望為開發中國家帶來一些改變。開發中地區人民最普遍的交通方式就是走路，而且他們對於即使只是一分一毫的微薄收入，更加懂得珍惜。以非洲國家馬拉威為例，當地一高中教師每天往返學校約步行10公里，使用Bitwalk一個月下來，即可獲取26單位W$，約相當於一份額外的教職收入。

這個產生虛擬貨幣的方式面臨著諸多挑戰。難免有用戶為了可換商品、服務或現金的數位貨幣，想方設法走旁門左道。因此，這類App需要強大有效的防範作弊機制。對於無實際地理位置變動，步數卻持續累增的用戶，系統可能將其判定為作弊。Bitwalk也限制用戶每日最多3萬步，且禁止一人同時設立多個帳戶。

(中國時報)