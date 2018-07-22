英超、美職棒 力挺終結塑膠汙染

2018年07月22日 01:21 中國時報 陳文和 ∕綜合報導 ∕綜合報導

全球海洋生態遭大量塑料廢棄物嚴重汙染危害，各國群策群力積極思索對策，體壇也不落人後，深覺體育賽事綠化刻不容緩，激發運動員與體育迷環保意識和行動，期能有效改善重大體育賽事一季產生百萬件塑膠垃圾的現象，為地球永續發展貢獻一分心力。

人類每年製造90億噸塑膠相關產品，但僅9%被回收再利用，而且每年約有800萬噸塑料廢棄物流入或被傾倒進全球海洋中。塑料本身及附著的化學物質可能導致海洋生物中毒、不育甚至基因突變，而這些海洋生物最終若上了我們的餐桌，恐讓我們「自食其果」，身體健康跟著遭殃。聯合國環境署今年特將世界環境日主題訂為「塑戰速決」（Beat Plastic Pollution），並提出「不能再使用就拒用」口號，呼籲各國政府考慮禁止一次性塑料製品的使用、或者對此類產品課稅。

全球體壇響應行動盛況空前。英格蘭足球超級聯賽（英超）熱刺隊，在英國足壇一馬當先，採用海洋廢棄物回收製成的球衣，其新賽季啟用的體育場也對一次性塑膠製品頒布禁令，包括禁用塑膠吸管、塑膠攪拌棒、塑膠餐具、一次性塑膠包裝，力挺「終結塑膠汙染」。

美國職棒大聯盟芝加哥白襪隊則在聯盟拔得頭籌，於今年4月響應芝加哥水族館「拒絕塑膠吸管」倡議，成為職棒大聯盟首支拒用一次性塑膠吸管的球隊。實行後，白襪隊本賽季減少了21.5萬支塑膠吸管垃圾。美式足球「超級盃」冠軍賽也透過「Rush2Recycle」活動，積極促進球迷「零廢棄」的良好習慣。該活動成功地將冠軍賽當日，6萬7千多名觀眾產生的69噸廢棄物中63噸（9成1），回收再利用（6成2）或拿去堆肥（2成9），其餘1成送到焚燒垃圾「轉廢（棄物）為能（源）」的發電廠。

英國首都倫敦的奇亞橢圓板球場宣告將在2020年全面實現「零塑膠」目標。該球場本賽季已禁用塑膠吸管，並引進可用以堆肥的咖啡杯，場內的商家也逐步淘汰塑膠袋。

印度班加羅爾板球賽事亦推行「綠色協議」，由身著綠衫的志工大軍負責教育觀眾、確保垃圾丟到正確分類箱內。濕垃圾最終送沼氣收集廠或堆肥廠，而乾垃圾將回收再利用。販售食物的攤商也必須使用以檳榔葉或玉米澱粉製成餐盤。

(中國時報)