屏東縣屏東市－豆花滑嫩又爽口

2018年07月22日 01:21 中國時報 林和生 ）

「某天在吃豆花的同時，就下定決心要以此為業」，談起這段創業過程，湘稜軒老闆娘許惠茹忍不住笑說，看似突然，但從摸索到成品出爐足足花了半年，店內堅持選用有機黃豆，一次工時僅作35碗，所有步驟馬虎不得。

原本與先生在農村經營便當店，發現鄉下人口外流嚴重，客源逐漸變少，因此想趁年輕到市區創業；「但我們根本不會做豆花」，此話一出又是一陣大笑，原本單純的想法卻讓他們吃足苦頭，先從網路搜尋製作方式，接著土法煉鋼試做，也到各名店試吃。

「創業初期每天都試好幾碗豆花，吃不下就請親友代為品嘗。」半年後才找出軟硬適中、濃度適合的口感。許惠茹說，當時與親友談及要改行賣豆花，大夥都狐疑的說，豆花不就是豆花，市面一堆老店，怎麼可能作出區隔。

既然決定做就要做到最好，這是創業初衷，因此挑選有機黃豆作為原料，就算比起一般非基改豆子還貴上4倍仍在所不惜，加上糖水、餡料，幾乎手工製作，真材實料果然一開幕就吸引不少人上門光顧，主要以家庭及健身族群為主，創業1年半，生意漸漸步上軌道。

孩子表情不會騙人，每次看到有小孩上門吃豆花，吃完臉上滿足模樣，許惠茹表示，這就是給店家最好的回饋。

地址：屏東市博愛路157號

電話：0958771797

營業時間：下午3點半至晚間

8點半（不定期公休）

售價：原味豆花35元、加料豆花45元

(中國時報)