獨家產銷 檸檬豆花酸甜軟Q

皇家豆花二代接班人黃郁舜從煮豆花的基本工做起。（廖素慧攝）

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中國時報
嘉義市皇家豆花獨家產銷「檸檬豆花」，風味獨特。（廖素慧攝）

嘉義市資深豆花店「皇家豆花」，20餘年堅持用非基改黃豆，每天現煮豆漿、製作豆花及各項配料，獨家產銷的檸檬豆花，用整顆檸檬現榨、加糖水，珍珠豆花用小顆粉圓，格外Q彈，老少食用不擔心噎著，是老闆娘徐淑真的體貼用心。

黃志雄、徐淑真夫妻在嘉義市共和路開「皇家豆花」23年，黃志雄負責煮豆漿、豆花，徐淑真專門煮紅豆、綠豆、薏仁等配料，分工合作，獨子黃郁舜去年大學畢業，體恤父母辛勞，自告奮勇回家接班，接下父親的棒子煮豆漿豆花。

徐淑真堅持選用台灣在地豆類食材，每天現煮，讓客人吃得新鮮、安心，各類口味的豆花都加豆漿，唯一獨家產品「檸檬豆花」是加糖水，且現榨整顆檸檬汁，豆花口感軟Q，伴隨酸甜檸檬汁，別有風味。

珍珠豆花選用如水滴般的小粉圓，是蘊含母親的細膩心思。徐淑真說，兒子5歲生日慶生會，她特地做「珍珠豆花」送到幼兒園分享給全班小朋友，小粉圓易入口，不擔心會噎著，後來也成為熱銷品。

徐淑真說，豆漿豆花的甜度「客製化」，完全因應客人需求，煮豆漿即已分無糖、加糖，依客人對甜度的喜好調整比例，從無糖到10分甜都有，且不加水或冰塊，任何甜度的豆漿都同樣濃郁香醇，讓客人吃到實實在在的傳統美味。

地址：嘉義市共和路123號

電話：（05）2755831

營業時間：上午10點至晚間10點（周日公休）

售價：檸檬豆花30元、珍珠豆花25元

(中國時報)

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