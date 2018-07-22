老店吹和風 吃豆花也能很文青

2018年07月22日 01:21 中國時報 蔡依珍 ）

在寧夏夜市熱賣超過半世紀的豆花莊，遵循古法到桃園展店，招牌豆花香滑順口，以甘蔗提煉熬製的「甘蔗冰沙」取代碎冰與糖水，融化後味道也不會變淡，征服饕客味蕾，五花八門配料更是各有千秋，跟豆花相比毫不遜色，半世紀老店展店也換新裝，濃濃日式風格和乾燥花元素，吃豆花也能很文青。

豆花莊從1965年在寧夏夜市熱賣至今，從豆花推車叫賣開始，傳統手工豆花淡淡的豆香，是許多人的回憶，第二代接手後著重品質，採用最高等非基因改造黃豆，遵循古法精製，做出來的豆花滑嫩、細軟，加上甘蔗提煉的特砂熬製的糖水，自然清香甘味讓人忍不住一口接著一口。

除招牌豆花出色，配料更媲美主角，花生帶柴燒味、顆粒入口即化，堪稱一大招牌，半透明的粉粿，咬來Q彈有勁，蜜芋頭鬆軟綿密又香甜，紅豆渾圓飽滿，搭配豆花都很消暑，其他還有黑糖刨冰等，都料多味美，最重要的是不加色素與香料，呈現「古時候的味道」。

今年夏天，街頭巷尾穿梭的豆花到桃園展店，不但進駐百貨公司設櫃，也在中壢中原夜市開張，木質高腳桌椅及滿滿的乾燥花，讓店內洋溢濃濃日式風格，時尚又復古，創造IG打卡熱潮，讓傳統名點也能很文青。

地址：桃園市中壢區實踐路104號電話：（03）4660321

營業時間：中午12點半至凌晨12點半

售價：花生豆花45元、芋頭豆花55

元、粉粿豆花45元、粉圓豆花45元、黑糖剉冰70元（任選4種配料）

(中國時報)