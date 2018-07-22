老店吹和風 吃豆花也能很文青

遵循古法製成的豆花滑嫩、細軟，滿滿的配料讓人光看就飽了。（蔡依珍攝）

友善列印
中國時報

在寧夏夜市熱賣超過半世紀的豆花莊，遵循古法到桃園展店，招牌豆花香滑順口，以甘蔗提煉熬製的「甘蔗冰沙」取代碎冰與糖水，融化後味道也不會變淡，征服饕客味蕾，五花八門配料更是各有千秋，跟豆花相比毫不遜色，半世紀老店展店也換新裝，濃濃日式風格和乾燥花元素，吃豆花也能很文青。

豆花莊從1965年在寧夏夜市熱賣至今，從豆花推車叫賣開始，傳統手工豆花淡淡的豆香，是許多人的回憶，第二代接手後著重品質，採用最高等非基因改造黃豆，遵循古法精製，做出來的豆花滑嫩、細軟，加上甘蔗提煉的特砂熬製的糖水，自然清香甘味讓人忍不住一口接著一口。

除招牌豆花出色，配料更媲美主角，花生帶柴燒味、顆粒入口即化，堪稱一大招牌，半透明的粉粿，咬來Q彈有勁，蜜芋頭鬆軟綿密又香甜，紅豆渾圓飽滿，搭配豆花都很消暑，其他還有黑糖刨冰等，都料多味美，最重要的是不加色素與香料，呈現「古時候的味道」。

今年夏天，街頭巷尾穿梭的豆花到桃園展店，不但進駐百貨公司設櫃，也在中壢中原夜市開張，木質高腳桌椅及滿滿的乾燥花，讓店內洋溢濃濃日式風格，時尚又復古，創造IG打卡熱潮，讓傳統名點也能很文青。

地址：桃園市中壢區實踐路104號電話：（03）4660321

營業時間：中午12點半至凌晨12點半

售價：花生豆花45元、芋頭豆花55

元、粉粿豆花45元、粉圓豆花45元、黑糖剉冰70元（任選4種配料）

(中國時報)

獨家產銷 檸檬豆花酸甜軟Q 現煮薑汁 沿街叫賣憶古早

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。