現煮薑汁 沿街叫賣憶古早

2018年07月22日 01:21 中國時報 馮惠宜 ）

「道灰、道灰！」清晨時刻擴音器傳來陣陣叫賣聲，「羅氏傳統豆花」在台中西區沿街叫賣是許多居民晨、昏最熟悉又親切的聲音，50年來、傳承2代的這一味，從推車演化到三輪車、摩托車驅動，賣的不僅是美味的豆花，時而可見有人拎著小提鍋攔車買豆花的景像，彷如時光倒轉。

「羅式傳統豆花」豆花伯羅年勝7歲時就跟在父親旁賣豆花，他說，早期用推車載著豆花桶沿街叫賣，後來變成三輪車，如今以摩托車驅動，50年來只賣花生豆花，味道仍堅持農業時代磨黃豆、煮豆、沖豆，他記得家裏的豆花最早是3、5塊1碗，如今1碗35元。

豆花車只賣冷、熱、薑汁、花生豆花，豆花車裏有一桶當天現製的豆花，桶裝瓦斯爐火燒的湯桶裏，一邊是二號砂糖煮的糖水，一邊泡著南薑的薑汁糖水，即便沿街叫賣，仍是熱騰騰的。

豆花是循古法製作，採加拿大進口非基改黃豆磨豆，經煮豆、沖豆再以天然礦石凝固，豆花滑嫩可口帶有淡淡黃豆香，而花生仁則是以雲林花生煮到軟而不爛，花生香氣綿長，配著滑嫩豆花吃相當速配。

微辣辛甜的薑汁則是羅氏豆花最迷人的滋味，熱騰騰的花生豆花加上薑汁糖水，薑汁的暖辣無論冷冬或酷夏吃起來都讓人通體舒暢；車裏也備有1桶碎冰，讓豆花伯隨時可端出冰豆花。

營業時間、地點：

上午8點至11點（台中市西區大全街、樂群街一帶）下午2點至5點（南區美村路地下道一帶）周一公休

電話：0915170826

售價：35元

(中國時報)